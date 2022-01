El reconocido conductor oriundo de San Juan, Dario Barassi, dio a conocer sus lugares favoritos de la provincia mediante una historia de Instagram. La respuesta surgió luego de que el mediático abriera un espacio en sus historias de Instagram para que le preguntaran cosas.

Barassi volvió de disfrutar de unas increíbles vacaciones en el exterior a modo de descanso del programa 100 Argentinos dicen. Luego de varias horas se sorprendió de que no tenia historias publicadas en su perfil personal de la red social. “Yo no tengo historias, no puede ser”, exclamó.

Para lograr generar contenido espontáneo el actor abrió un espacio para que sus fans le hagan pregunta de “lo que quieran”. Una de las preguntas que le hicieron fue que recomendara lugares para visitar en San Juan, provincia en la que nació y a la que siempre tiene presente.

A modo de respuesta el artista hizo un video selfie donde habla de su tierra natal cuyana. Como lugares para no perderse en San Juan dijo: “el Dique de Ullum, sí o sí. Barreal y Cuesta del viento”, dijo sin dudar. Además, le recomendó ir a “alguna bodeguita”.

Darío Barassi recomienda venir a la provincia a menudo en su perfil, ya que cada vez que puede visita a sus seres queridos que todavía viven en tierra sanjuanina. Es entonces cuando aprovecha para mostrar en sus redes sociales, los paisajes más hermosos de la provincia para los seguidores que no conocen sobre la provincia.

