Un escenario verdaderamente atípico viven las calles y escuelas de San Juan desde hace más de una semana. El 25 de mayo, un grupo de docentes autoconvocados por fuera de los gremios se manifestó en el desfile patrio y ese fue el germen de una seguidilla de múltiples y masivas protestas de los maestros sanjuaninos contra el Gobierno Provincial. Así fue como obligaron a que el gobernador Sergio Uñac adelantara la reunión paritaria para realizar una revisión salarial. Sin embargo, las masivas movilizaciones continuaron y apenas tuvieron una tregua de unos días.

Parte del descontento de los docentes también es contra los gremios UDAP, UDA y AMET. Es que muchos de ellos no se sienten identificados. Sobre este tema, Lorena Nieto Manini, maestra autoconvocada sanjuanina, contó que “acá tenés 3 gremios docentes que cada vez tienen menos afiliados. Eso quiere decir que el gremio no representa a casi nadie. Todos sabemos que ellos tienen puestos políticos que nadie los mueve, nadie los toca y que deciden para sus adentros, no para el beneficio de los docentes”. Según publicó Tiempo de San Juan, UDAP tiene unos 8.300 agremiados, AMET 2.000 y UDA 4.000.

Tal es así el descontento que el día de la paritaria adelantada, el jueves de esta semana, los docentes decidieron hacer un paro masivo de actividades en las escuelas e ir a manifestarse al Centro Cívico, mientras las cúpulas gremiales y las autoridades de Gobierno discutían la revisión salarial. En total fueron más de 10 horas las que tardaron en llegar a definir una propuesta. Así fue como el Ministerio de Hacienda y el de Educación ofrecieron un piso salarial en junio de $64.000 que escalaría a $72.000 en septiembre. La paritaria pasaría a un cuarto intermedio y continuó este viernes a las 16.

“A las 20 del jueves, largaron un comunicado con un detalle de aumentos que no cumple con lo solicitado. Lo que nosotros pedimos es tener un aumento en el básico y no en los códigos extras que no tienen en cuenta nada. Pedimos que se haga todo junto, no en cuotas. Todo lo que ellos largan en el comunicado no respetaba nada de lo que nosotros estamos pidiendo”, contó Lorena, quien además relató una situación de tensión que se vivió en los minutos posteriores a conocerse esta oferta.

“Los docentes decidimos juntar dinero para alquilar carpas y hacer una carpa blanca. Nadie nos quería alquilar. Cuando conseguimos uno, nos cobró 3 veces más caro de lo que estaban en un principio, porque les dijimos que éramos docentes. Finalmente conseguimos un gazebo, que cuando comenzamos a armarlo, la policía empezó a empujar hacia el centro y ahí fue donde empezó toda la violencia. Había muchas mujeres. Hubo gritos, corridas, golpes. Las ambulancias estuvieron siempre cerca, se sabía que esto iba a pasar. Entre todos estos golpes hubo 3 heridos en ambulancias. La Policía decía que armar un gazebo era ilegal, pero todo estaba siendo totalmente pacífico”, agregó la docente autoconvocada. Ante esta situación, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, negó en conferencia de prensa que hubiese habido represión o algún acto de violencia por parte de la Policía.

Toda esta de la situación de los docentes se trasladó al resto de los empleados estatales, quienes también realizaron protestas al interior del Centro Cívico. Por estos motivos, también se les adelantó la reunión paritaria y fue el viernes por la mañana. Al término de ésta, continuaría la de los docentes, cuya reanudación había quedado pactada para las 16. Así, nuevamente, miles de docentes sanjuaninos coparon las calles en las inmediaciones del Ministerio de Educación. La reunión fue larguísima y terminó alrededor de las dos de la mañana. Finalmente, los sindicatos acordaron un salario mínimo de $70 mil pesos garantizado entre otros ítems.

Según indicó Hacienda, la Provincia destinará $12 mil millones para la recomposición salarial. Por el lado de los autoconvocados, sostuvieron que analizarán la oferta y que, de igual modo harán paro el próximo lunes 6 de junio. Ante esto, el Gobierno advirtió que les descontarán los días de paro que hagan de ahora en adelante.

En esta primera etapa, se modificaron 57 cargos del decreto 155-ME-2011, un histórico pedido del sector sindical, a la vez que también se cambiaron los porcentajes de Radio. En cuanto a los aumentos, al 25% liquidado en mayo se le suma: en junio: 15% de aumento al valor índice, acumulando el 40% de aumento; en agosto: 7% de aumento al valor índice, acumulando el 47% de aumento; en octubre: 12% de aumento al valor índice, acumulando el 59% de aumento; en noviembre 6% de aumento al valor índice, completando el 65% de aumento para el 2022. De esta manera, “se Incrementa un 30% sobre el salario mínimo docente establecido en la Paritaria Nacional, alcanzando un nuevo SALARIO NETO DOCENTE PROVINCIAL GARANTIZADO para el maestro de grado jornada simple, conforme al siguiente esquema: $70.000 para el mes de junio; $74.000 para el mes de agosto; y $78.000 para el mes de septiembre”.