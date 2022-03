Un brutal caso de violencia de género se conoció este viernes en la provincia de San Juan. Ocurrió cuando la Justicia condenó a prisión condicional a una mujer que en cuatro días acuchilló y golpeó salvajemente a su hija de 11 años. La agresora fue identificada como Micaela Vega, quien no irá a la cárcel por disposición del juez.

De acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales, el primer episodio sucedió el pasado 28 de enero. Ese día, la acusada se encontraba en su domicilio del Lote Hogar 32 y se comunicó con su expareja mediante WhatsApp para pedirle que fuera a su casa. Cuando el hombre llegó, Vega lo hizo pasar y tras una acalorada discusión tomó un cuchillo y se abalanzó sobre él.

La víctima logró escapar de la vivienda y, una vez en la calle, intentó defenderse otra vez del ataque de su expareja. Sin embargo, la mujer lo alcanzó a lesionar en su mano y después le propinó golpes de puño en su rostro.

Pero eso no fue todo. Cuatro días después, el 31 de enero, Vega terminó golpeando brutalmente a su hija de 11 años porque la niña no había encontrado un toallón. Según revelaron fuentes judiciales, la mujer estaba en su domicilio bañando a uno de sus hijos, de 2 años, cuando le pidió a la menor que le lleve un toallón. Como no pudo encontrar esta prenda, en represalia la madre le propinó un golpe de puño en su cabeza, la tomó del cabello y la arrastró por el suelo, lastimando los codos de la niña en esta acción.

Y el caso salió a la luz porque la niña le contó todo su padre, quien vio las lesiones y la trasladó a la U.F.I. CAVIG para realizar la respectiva denuncia. También expuso lo que le había ocurrido a él días antes.

Finalmente casi dos meses después de los hechos, en un juicio abreviado acordado entre las partes se condenó a Vega a la pena de 6 meses de cumplimiento condicional por el delito de Lesiones Leves ag. por el vínculo dos hechos en calidad de autor y medidas con intervención contemporánea del Juzgado de Familia y Asesor de Menores.