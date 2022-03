Un noviazgo de apenas una semana entre dos adolescentes terminó con una denuncia penal y una familia atravesada por la angustia y desesperación. La víctima tiene 14 años y es de San Juan. Tanto ella como sus padres atraviesan una dramática situación a raíz de las amenazas que recibe por parte de su exnovio y de su madre, quien no conforme con esto ya la acuchilló y amenazó de muerte.

La ruptura sentimental fue lo que desencadenó todo. La joven, aconsejada por su madre, decidió ponerle punto final al fugaz vínculo. Aparentemente el chico estaba relacionado a las drogas y alcohol, y esto fue crucial. Sin embargo, la separación derivó en más problemas.

Según la denuncia de la madre de la víctima, cuando ella dio por terminado el noviazgo, él comenzó a hostigarla y amenazarla para evitar ese final. Y eso no fue todo, porque entró en escena la madre del jovencito, identificada como Mayra José Lima, quien furiosa llegó a la casa de la chica y, en medio de insultos y amenazas, la acuchilló en el costado izquierdo de su espalda. “Vos te vas a quedar con mi hijo, sino te mato”, le advirtió.

Desde entonces, la familia de la adolescente vive encerrada y con miedo. Según contaron, ya los amenazaron con darle un tiro y quemarle la casa. Si bien el caso ya está en manos del juez Guillermo Adárvez (Tercer Juzgado de Instrucción), quien ya acreditó que se provocaron lesiones leves a la menor y el delito de coacción, la familia de la chica piensa en mudarse de la vivienda, ubicada en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía.

“Podría haberla matado y ahora esto no es vida... tengo que acompañarla de ida y vuelta a la escuela, repitió de año porque por todo esto y el miedo de salir no pudo ir a rendir. Y no sabemos qué hacer, porque nos siguen amenazando, me dicen que me van a dar un tiro o nos van a quemar la casa... jamás pasé por algo así... yo tengo que trabajar medio día y el otro mediodía encerrarme con mis hijos... sólo quiero que nos dejen en paz, no se puede vivir así”, aseguró la mamá de la víctima.