Ana Paula Verni, de 27 años es una joven del departamento de Rivadavia que supo unir su amor por los autos de carrera y las redes sociales, ya que desde al menos 10 años genera contenido en sus plataformas llegando a ser hoy una de las chicas con más seguidores en San Juan.

Ani, como le dicen sus conocidos, contó que cerca de 2011 fue a sacar fotos y grabar videos a una exposición de autos, “me encantó la tarea, editar, armar el video. Luego de esa expo que se realizó en San Juan, me pasaba horas sentada en la PC, terminé el video y lo subí a YouTube. Luego dejé de hacerlo por un largo tiempo y recién en 2019 me puse a hacerlo en serio y arranqué”.

“En esa época terminé un curso de estética automotriz, se me ocurrió compartir en las redes algo de lo que había aprendido. Yo sabía que había muchos interesados en saber cómo cuidar los vehículos. Ahí arranque y me puse a grabar videos en donde explicaba las cosas básicas en el cuidado de los autos”, cuentó a periodistas de un medio local.

“Los vídeos tuvieron éxito y mis seguidores empezaron a pedirme que mostrara mis proyectos. En ese momento trabajaba en los motores de un Fiat 600 y un Fiat Super Europa que estaba preparando para correr”, destacó orgullosa.

La sanjuanina Ana Paula Verni junto a sus amigos, colaboradores y seguidores. Gentileza

Ana Paula tiene su historia, y no comienza con las redes sociales, sino mucho antes. “Mis padres fueron un permanente sostén en mi vida, jamás me inculcaron que generara acciones típicas de nenas. Mi niñez fue atravesada por mis juegos con los autitos, armaba pistas y ciudades”, dice orgullosa-

“Yo crecí con la mentalidad de que uno tiene que hacer lo que lo haga feliz, entonces siempre desde muy peque, fui por lo que me gustaba y no por lo que estaba establecido. Toda mi infancia estuve rodeada de esos juguetes” contó Ani.

Actualmente estudia Mecánica y Tecnologías del Automóvil en el ITCA, un instituto de Buenos Aires, que esta avalado por la Universidad Tecnológica de la Nación. “Estoy en modalidad semi presencial intensiva, es decir que curso 2 años en 1, una parte online y otra práctica en Buenos Aires” contó entusiasmada.

Respecto de sus redes sociales se destaca que su cuenta en Instagram, @annaverni, cuenta con miles de seguidores y al respecto resalta que “es increíble, tengo los mejores seguidores del mundo. Ellos son mi sostén, hemos reído, llorado, todo juntos porque yo los hago muy partícipes en mi vida cotidiana”.

Hoy planifica y piensa continuar avanzando en las plataformas sociales. Quiere mejorarlas y sumar contenidos a sus seguidores. Pero advirtió que su pasión por los motores no se queda atrás. Respecto su futuro inmediato es “hacerle un swap al Fiat 600, quiero ponerle un motor más grande central, el 128 hoy está en el chapista, la idea es reforzarle todo porque le vamos a meter más potencia y se estaba partiendo la trompa. Y tengo hoy un tercer auto proyecto, que es un Peugeot 406 Francés”.

Finalmente Ana Paula destacó desde su Rivadavia que “me hace muy feliz restaurar autos y es lo que busco siempre en los proyectos. Con mi Fiat 600, lo tengo hacen 8 años, fue mi primer auto, ya viajé a Bueno Aires, pasé por las altas cumbres, conocí Capilla del Monte, etc. Tuve tan lindas experiencias con los fierros que quiero seguir teniéndolas de por vida, a su vez contar todos mis avances en mis redes sociales”.