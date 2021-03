Dos importantes carreras de la Universidad Nacional de San Juan atraviesan dificultades para obtener la validación de su título universitario por sus cambios de planes de estudio. Se trata de las carreras de Abogacía y de Contado Público y sus departamentos (Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas) están trabajando a contrarreloj desde febrero para poder revertir una situación que podría complicar el futuro de cientos de estudiantes.

Según publicó Diario Huarpe, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) hizo la revisión periódica y dejó el trámite en stand by. ¿Qué significa esto? Que la acreditación de las carreras está pendiente y si no consiguen el O.K. pueden perder la validez de los títulos que otorgan. El plazo es hasta agosto y hasta esa fecha tienen tiempo para cumplir los requerimientos que les hizo la comisión.

El director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Conrado Suárez Jofré, dialogó con el programa radial Suban el Volumen de Red Clarín asegurando que están bien encaminados. En un principio, afirmó, eran ocho los puntos que no cumplían de los cuáles cinco ya están en orden, y se encuentran trabajando en los tres restantes.

Los requerimientos faltantes tienen que ver con el personal docente, ya que el departamento tiene que firmar nuevos convenios con instituciones de trabajo conjunto de los educadores y sumar capacitaciones disciplinares. Además, deben generar más participación del mismo grupo en trabajos de investigación o extensión.

Según Jofré, “podemos estar complicados, pero confiamos en que no vamos a estarlo”. Además, advirtió que hasta ahora han tenido buenos resultados con los puntos que ya cumplieron que estaban relacionados a aspectos administrativos. Por eso es que se muestran optimistas. Además, pueden pedir una prórroga llegado el momento, aunque no creen que exista esa necesidad. El plan de estudios salió bien puntuado, lo que no significó un problema.