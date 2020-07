A menos de 24 horas de que el presidente Alberto Fernández anunciara el proyecto de reforma judicial, las opiniones sobre esta iniciativa no se hicieron esperar. Hasta hubo un cacerolazo convocado a través de las redes sociales. En San Juan los principales referentes de la oposición dieron a conocer sus opiniones al respecto. El diputado nacional Marcelo Orrego, el diputado nacional Eduardo Cáceres y el senador Roberto Basualdo argumentaron qué les parece esta reforma integral del Poder Judicial que impulsa la gestión Fernández-Fernández.

Por su parte, el jefe de la oposición local, Orrego opinó en Tiempo de San Juan y dijo que son siete las razones por las cuales no acompañará este proyecto: “Primero que en un tema tan delicado la presentación sea por zoom no es el momento ni los tiempos. Segundo, el gasto público, en medio de la crisis contemplar una transformación, desdoblar oficinas, no es prioridad. Tercero, el tema político de la comisión asesora que va a ser nombrada por decreto, sin consenso político y todos afines al gobierno. Cuarto, tiene que ver con el cambio de discurso que tiene el Presidente, que cuatro años atrás opinaba distinto sobre la conformación y fue un mérito de en ese entonces la presidenta que volviera a 5 miembros. Para mí la Corte debe quedar con 5 miembros como está ahora. Quinto, es cierto que la justicia debe terminar con esto de avanzar de acuerdo a lo que le convenga a cada gobierno de turno, pero no es prioridad ahora. Sexto, la propuesta que hizo el presidente fue rechazada por la mayoría de los miembros de la corte, debe haber una mirada de acuerdo entre todos, debe haber acuerdo en medio de la pandemia. Séptimo, la liberación de presos, desde que empezó cuarentena no se sabe cuántos presos son liberados que no son detenidos k”.

Basualdo coincidió con Orrego y dijo que para él no es un tema prioritario en tiempos de pandemia. Además, apuntó contra una parte de la propuesta, a la que consideró “viciada”. “Debo esperar a ver qué decidimos cuando charlemos con el interbloque pero no es prioridad. Si vas a hacer un consejo nombrarlo por decreto no es lo mejor. Desde ya está viciado ahí, empezaron mal porque debe ser más democrático el nombramiento del consejo”, señaló.

Finalmente Cáceres también habló de una presentación en un momento inoportuno y dejó en claro que no está de acuerdo con aumentar el número de cortistas. “Estamos analizando los detalles pero nos parece inoportuno en momentos en que la salud y la economía juegan la vida de los argentinos día a día. Poner energía a una cuestión para atender a los problemas judiciales de Cristina Kirchner nos hace pensar que se descuidan los asuntos importantes”, concluyó.