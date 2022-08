Presentaron el Rally en la ciudad de San Francisco

Con una conferencia de prensa quedó oficializado el Rally de San Francisco 2022. La competencia a disputarse el 27 y 28 de agosto y que tendrá como sede a la ciudad de San Francisco, fue presentada oficialmente en las instalaciones de la Tecnoteca, ubicada en el Centro Cívico de la localidad del este provincial.

De este evento formaron parte autoridades municipales, encabezadas por el intendente de San Francisco, Dr. Damián Bernarte, como así también los presidentes comunales de Esmeralda, Luis Alberto Berra; de Luxardo, Víctor Burdino; de Bauer y Sigel, Ana María Ceré; y de Josefina, Jorgelina Sicardi, más la presencia de presidente del Rally Cordobés, Gustavo Beccaría, más organizadores locales.

En primera instancia, uno de los encargados de la organización, Eduardo Perotti, explicó: “Hace 9 años que no teníamos el evento en la ciudad, hace casi 30 años que estamos en la organización por eso quisimos recuperarlo. Fuimos a hablar con Damián (Bernarte) quien nos brindó un apoyo total, luego fue el turno de las comunas que nos parecía que podían ser parte y por suerte no tuvimos que buscar otras porque todos dijeron que si. Desde ya agradecerles a todos por su apoyo, más las empresas que nos apoyaron”.

“En los rally que se hicieron en San Francisco siempre estuve en este lugar, tratando de coordinar un poco y explicar que es lo que íbamos a hacer, por eso llegó el momento de correrse y dejarle el lugar a los chicos que vienen, que van a hacer este y los próximos rally, por eso mi lugar se lo dejo a Tomás Perotti”.

Tras el emotivo momento, Tomás Perotti manifestó: “Estar acá significa que mucha gente hizo un esfuerzo incansable para que volvamos. Cuando se pierde el ritmo de tantos años de competencias cuesta más volver, pero hubo mucha gente que trabajó para esto, también el gran apoyo del municipio, de los intendentes y presidentes comunales, pudimos organizar este evento que va a ser una gran carrera dentro del campeonato”.

Quien también participó de la conferencia fue Gustavo Beccaría, presidente del Rally Cordobés, que manifestó: “Hace muchos años que no se hacía esta carrera que fue siempre tan tradicional dentro del Rally Cordobés. La última vez que vine me tocó estar como piloto y desde que estoy al mando de la competencia nunca se pudo volver a San Francisco. No me caben dudas que esta va a ser la primera de muchas y se va a seguir sucediendo año tras año, porque es muy “fierrera” esta ciudad”.

A la vez que añadió: “Para nosotros es un orgullo sabemos que las carreras del llano demandan un esfuerzo tremendo y sé que lo están haciendo. Están dejando la vara muy alta para las fechas que vienen, lo cual está bueno porque levanta el nivel de un campeonato qué viene muy bien y tiene una gran evolución”.

Los tramos de la carrera.

Viernes 26

· 20 a 22: Fiesta Presentación del Rally / Rural San Francisco

Sábado 27.

· PE1: Esmeralda - Esmeralda / 10,2Km - 14.03 Hs.

· PE2: San Francisco / Todo Sanitarios / 1,7 Km - 20.03 Hs.

Domingo 28.

· PE3: San Francisco - Luxardo (I) / 13,4 Km - 8.18 Hs.

· PE4: Bauer y Sigel - La Piamontesa (I) / 15,8 Km - 9.21 Hs.

· PE5: Josefina - Aquí se vende Todo (I) / 6,4 Km - 9.54 Hs.

San Francisco - Parque de Servicio: 10.32 Hs.

· PE6: San Francisco - Luxardo (II) / 13,4 Km - 12.43 Hs.

· PE7: Bauer y Sigel - La Piamontesa (II) / 15,8 Km - 13.46 Hs.

· PE8: Josefina - Aquí se vende Todo (II) / 6,4 Km - 14.19 Hs.

Podio Final San Francisco: 14.57 Hs