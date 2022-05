El ex dirigente de Sportivo Belgrano Pablo Esser, amplió su declaración en el juicio que se esta llevando a cabo por comercialización agravada de estupefacientes y lavado de activos, en su declaración, realizó la denuncia que intentaron coimearlo el día después de su detención.

En ese momento se encontraba al frente de la fiscalía Luis María Viaut (condenado por corrupción días atrás). Esser indicó que le pidieron dinero a su mujer a cambio de eliminar una escucha telefónica de la causa que lo vinculaba a Requena, el barra que también se encuentra procesado en esta causa.

De acuerdo a lo informado, mientras el fiscal Maximiliano Hairabedián alegaba, se conoció que el llamado existió, pero no partió de la Fiscalía Federal. Hairabedián explicó lo que ocurrió.

“Dice también en su defensa Esser ‘yo no se por qué estoy preso, no sé por qué estoy acá, esta es una cama que me hizo el fiscal que investigó la causa’, que era el fiscal Viaut, que acaba de ser condenado por el Tribunal Oral 2 por pedir dinero. ‘Yo fui una víctima más de Viaut, estoy preso por no haber querido dar el dinero que me pedían de la fiscalía.

Cuando estaba detenido la llamaban por teléfono a mi señora, están las comunicaciones, le decían que eran de la fiscalía de San Francisco y le decían que estaba comprometido su marido con unas escuchas telefónicas con unos audios, que tiene que poner tanta plata para solucionar el problema y como no quisimos acá estoy preso’. Con todo lo que vengo diciendo, está probado con certeza de que estaba cometiendo los delitos que le reprocha la fiscalía, el lavado y lo que es la complicidad con el narcotráfico de Requena”, empezó Hairabedián.

El fiscal dijo, primero, que de haber sido cierto, eso significaría otro delito, pero que eso no lo eximía a Esser del suyo.

“Es decir que en la hipótesis de que le hubiesen pedido plata para ayudarlo en una causa en la que está comprometido, eso significaría otro delito para el que le pidió la plata, pero no le quita el delito a él. No es que le inventaron una causa, estas pruebas no son inventadas, lo que le ofrecían era sacarle pruebas que lo incriminaban, lo cual es un delito para el que lo hace y hubiese sido un delito para ellos si ponían la plata, pero las pruebas están, eso no lo ayuda”.