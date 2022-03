San Isidro continúa de racha y abrochó un nuevo triunfo, esta vez en tierras sanjuanino. Fue frente Jáchal por 106 a 88 y así se trae un saldo más que positivo de la gira cuyana (2/2).

Los Halcones lograron un gran juego como visitantes, obteniendo su tercer triunfo consecutivo, ahora deberá afrontar los últimos tres compromisos de esta etapa en condición de local: serán el viernes 1 de abril vs. Barrio Parque, miércoles 6 de abril vs. Villa San Martín y viernes 8 de abril vs. Independiente de Oliva.

Ahora San Isidro se ubica segundo en la tabla por delante de Barrio Parque que tiene solo dos partidos por disputar y debe enfrentarlo en el Severo Robledo y de Central de Ceres que aún tiene 5 partidos para completar la fase regular.