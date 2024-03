La Provincia asegura el acceso a la medicación oncológica

Anualmente se entregan entre 7.000 y 8.000 tratamientos.

Tucumán garantiza el acceso a la medicación oncológica y de alto costo. Foto: Ministerio de Salud de Tucumán

Tras los rumores que acerca de una suspensión en la entrega de medicamentos oncológicos, la jefa de División Oncología del SiProSa, doctora Luisa Medina, quiso llevar tranquilidad a la población. Al respecto, la galena explicó como seguirá funcionando el sistema en su área, destacando el compromiso sostenido en la atención de los pacientes:

“Seguimos auditando los expedientes y haciendo entrega de la medicación al paciente, o pidiendo la compra de estos, si son medicamentos que no están en la provincia. La medicación oncológica no está en falta ni en la provincia ni en el país, solo que son medicamentos que hay que comprar y toma un tiempo hasta su llegada para poder hacer la correspondiente entrega al paciente”.

La responsable de Oncología indicó que la provincia cuenta con el stock necesario, exceptuando aquellos considerados “de alto costo”, los cuales sólo se adquieren cuando así se requiere: “La mayoría de los pacientes reciben su tratamiento dentro de los 15 a 20 días de haber sido auditado el expediente en la División Oncología. El pedido debe presentarse con tiempo, porque el expediente tiene una demora en la salida desde el hospital para llegar a la División Oncología de unas dos semanas, por eso instamos a que la persona esté en contacto con su oncólogo, para que vaya haciendo en tiempo y forma los pedidos”.

“El mensaje que queremos llevar a la comunidad es que no hay faltante de medicación oncológica. Puede pasar con un medicamento específico que no es de uso frecuente y que hay que comprar específicamente para el paciente, que tenga demora o que nos ocurra que alguna droguería que nos tiene que enviar no tenga en stock el medicamento, lo cual también puede ocasionar una pequeña demora, pero el 80% de los pacientes recibe su medicación una vez solicitada y auditada”, recalcó la doctora Medina.

El paciente, debe ser evaluado por el servicio oncológico de cualquiera de los efectores provinciales, y, allí, se establecerá el tratamiento a seguir: “El oncólogo tiene que hacer el pedido con la receta, una historia clínica y armar un expediente en el que se deben adjuntar todos los estudios que se le han realizado al paciente, desde la biopsia hasta los estudios que muestran cuál es la extensión de la enfermedad y el hospital envía el expediente al PRIS y a la División Oncología donde auditamos y si la indicación es correcta pasa para farmacia desde donde se envía inmediatamente a las farmacias de cada hospital”.

Aquellos legajos en los que se requiera medicación de alto costo y de poco uso pasan a gerencia administrativa. Allí se realiza la compra, siendo enviada apenas llega a el nosocomio correspondiente.