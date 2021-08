La funcionaria provincial María José Hansen protagonizó un escándalo el martes pasado cuando una manifestación docente frente a la Casa de Gobierno de Grand Bourg le cortó el paso. Se bajó del vehículo e insultó a una de las manifestantes. “No podemos salir, razoná, sos docente o pelotuda”, le gritó a una docente mientras personas filmaban lo sucedido. Horas más tarde ella reconoció que se comportó de una manera agresiva porque llegaba tarde a buscar a su hija de cuatro años al jardín.

Durante la discusión, la docente agredida le pide que no le falte el respeto, a lo que Hansen contesta: “vos me estás faltando el respeto, tengo a mi hija de cuatro años esperándome en el jardín”. La maestra, por su parte, le respondió que ella también tiene hijos que la esperan. Lejos de bajar el tono, la funcionaria le responde con otra frase lamentable: “me importa un cho...”. Luego le dice: “correte, andá a laburar, andá a laburar, cobran 200 lucas, tengo el informe, hija de p...”.

En su descargo, Hansen, aseguró que los videos que circularon en las redes están editados y que la situación se hizo pública porque ella es funcionaria del Estado. Sin embargo, también pidió disculpas. “Yo hago mea culpa, estaba bastante sacada y tiene que ver con que tengo una hija, de cuatro años, la cual no tiene padre, no tengo un plan B para que la retiren del colegio y estaba desesperada como mamá. La verdad es que estaba desesperada, la bronca e impotencia me ganaron, cuando dije negra de mierda fue más una expresión de enojo, podría haber dicho un millón de insultos, fue un momento de mucha bronca e impotencia. Si a alguien ofendí, pido disculpas, pero claramente tiene que ver con un estado de emoción, no por discriminar”, expresó y agregó: “tienen derecho de reclamar, pero no tienen derecho de boicotear los derechos de las otras personas”.