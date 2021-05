Una nueva problemática preocupa a los vecinos de la ciudad de Salta, y recorre las redes sociales desde hace un par de días: el busto en homenaje a Sarmiento fue removido años atrás de su lugar original, pero se encuentra completamente abandonado y sin una placa que indique quién es.

Así lo puso en evidencia el periodista y locutor Elio Daniel Rodríguez en el multitudinario grupo de Facebook Nuestra Salta de Ayer, dedicado a recopilar fotos antiguas de nuestra provincia y sus habitantes. Como informa en su publicación, el pedestal de piedra que sostenía el busto a Sarmiento fue realizado por el picapedrero Vito Passamai, cobrando su sueldo de empleado municipal.

El busto fue colocado en un lugar desfavorable, y no tiene siquiera una placa indicando quién es. facebook nuestra salta de ayer

El busto del prócer de la educación argentina se encontraba ubicado en un pedestal que lo sostenía de frente a la Av. San Martín, pero fue removido años atrás y lo colocaron en un nuevo lugar: como describe Rodríguez, está de espaldas al paso de la gente, “como escondido del pueblo al que amó no con palabras ni con subsidios sino con maestros y educación”.

No solamente ofende la ubicación del busto, sino que en su nuevo hogar no hay siquiera una placa indicando a quién pertenece el mismo. Finalmente, el periodista finalizó su publicación criticando duramente a las autoridades, que “tal vez piensan que lo mejor es tender un manto de olvido sobre aquellos hombres que ayudaron a construir nuestro país y no a destruirlo”. La publicación e imágenes tuvieron mucho éxito, con 104 comentarios de salteños preocupados y más de 40 personas que la compartieron.