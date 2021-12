En la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados provincial, Ramona Riquelme a través de sus dichos reivindicó la última dictadura militar que instaló un gobierno de facto en Argentina.

Riquelme cuestionó el sistema sanitario actual de la provincia y recordó lo ocurrido el año pasado en Orán, donde la actual diputada se desempeñaba como enfermera. Allí aseguró que durante el peor momento de la pandemia “hubo un día en que tuvimos noventa muertos, teníamos que enterrar de a tres a nuestros seres queridos en fosas comunes”.

La diputada salteña señaló que durante la dictadura militar se trabajaba con más recursos en los hospitales (Facebook Ramona Riquelme)

La legisladora consideró que no se puede vivir con un hospital “que no tiene nada para atender a la gente”. “Yo tuve que salir en los medios nacionales para que me lleven el apunte. Aquí la ministra Josefina Medrano no me llevaba el apunte”, dijo, y aseguró que “en la época militar esto no pasaba, teníamos todos los insumos que necesitábamos”.

Según informó “El Expreso”, sus dichos casi no fueron cuestionados. Sólo Mónica Juárez lo hizo. Riquelme, del Partido SI, le respondió: “No me interpete mal, señora diputada. Yo lo viví, fue en los años 77, 78 y 79. Teníamos todos los insumos, no lo que pasa ahora, no me tome a mal”, declaró.