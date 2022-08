El jefe comunal de Pichanal, Sebastián Domínguez, habló sobre su enfermedad en la piel y cómo se superó a sí mismo. Durante años, otros políticos lo atacaron por ello y se burlaron de él, pero aún así aprendió a aceptarse y envió un mensaje a la comunidad acerca de esto.

El intendente salteño tiene vitiligo, que genera una pérdida del color de la piel a lo largo del cuerpo y no tiene cura. Si bien gracias a esto fue foco de insultos, supo resignificar lo que le ocurría y ahora busca que, quienes tienen la misma condición, sepan hacer lo mismo.

“Hola, soy Sebastián Domínguez, intendente de Pichanal. Padezco una enfermedad crónica de la piel, que despigmenta y produce pérdida del color de la piel en la cara y en distintos lugares del cuerpo, eso hace que en principio uno entre en un estado de depresión, lo afecte psicológicamente y autolimite”, arrancó contando.

Sebastián Domínguez habló sobre cómo aprendió a aceptar su enfermedad. Foto: Salta 4400

Luego cerró: “Actualmente eso ya no sucede porque me acepté y me quiero tal como soy. Es un mensaje que también quiero dejar a los chicos y adolescentes que tienen este tipo de enfermedad”.

¿Qué es el vitiligo, la enfermedad que tiene el salteño Sebastián Domínguez?

Según Medline Plus, es una enfermedad cutánea en la cual hay una pérdida del color (pigmento) de zonas de la piel. Como consecuencia, aparecen parches blancos y desiguales que no tienen pigmento pero se sienten como piel normal.

El vitiligo se presenta cuando las células inmunitarias destruyen las células que producen el pigmento de color café (melanocitos). Se cree que esta destrucción se debe a un problema inmunitario.

El vitiligo es una enfermedad cutánea que despigmenta zonas de la piel.

La causa de esta enfermedad de momento es desconocida y, en base a los datos recabados, puede aparecer a cualquier edad. A su vez, aumentan las posibilidades de tener esta afección en algunas familias.

Cabe destacar que no es contagioso, tampoco afecta a los órganos internos. Su aparición es solamente a nivel de la piel y no representa un riesgo para la vida, aunque -como explicó el intendente- puede afectar a nivel psicosocial al individuo.