Para muchos el caso de la salteña Andrea Romero quedó en el olvido, pero otros recuerdan su trágica muerte ocurrida el 5 de agosto de 2019, cuando estaba trabajando en su puesto de café y fue embestida por una camioneta.

Andrea era una joven de 22 años que ganaba unos pesos para sostener a su familia. El pasado 5 de agosto de 2019 ella vendía café y bollitos en la esquina de Iguazú y avenida Palacios, pero lamentablemente una camioneta Toyota Hilux la mató.

La tragedia ocurrió en la mañana de ese viernes temprano en Orán. La mujer era una emprendedora, tenía su puesto con una mesa, termos y los productos necesarios para vender café y bollitos.

Andrea estaba acompañada por su bebé de 7 meses llamado Nehemías. La joven madre estaba esperando a un cliente y, repentinamente, vio que una camioneta iba directo hacia ella y su niño en brazos.

Al ver que no tenía salida, arrojó al bebé lo más lejos posible para que no sea una víctima, pero no pudo salvarse ella misma. Nehemías fue asistido en el hospital local, allí quedó internado.

La salud de Nehemías, el bebé de 7 meses

Después de ser atendido en el hospital local, por suerte los médicos informaron que el pequeño de 7 meses no presentaba lesiones graves y pasadas unas horas fue dado de alta.

Nehemías era el único hijo varón de Andrea, quien era el sustento de su familia ya que sus hermanas Abigail, Nicole, Priscila y Naomi de 16, 14, 12 y 8 años estaban a su cargo. Cuando la joven de 22 años murió, las niñas fueron asistidas por una organización y vecinos.

Actualmente no hay datos sobre el estado de Abigail, Nicolas, Priscila, Naomi ni de Nehemías. El caso de Andrea quedó impune y en ese entonces conmocionó a toda la provincia, aunque hoy en día parece haber quedado en el olvido.