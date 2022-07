Años de lucha y sacrificios para mantener a su familiar y no abandonar su vocación, la historia de Mariela Toledo, conmovió a Salta. Es madre autónoma de 6 hijos, debió enfrentarse a la pobreza y precarización laboral, pero eso no es todo, debió luchar durante 9 años por cumplir su sueño de ser docente de nivel inicial.

Crió a sus pequeños casi sin ayuda, su vida se repartió entre el cuidado de sus hijos y la pasión por su vocación como maestra. Como mencionamos anteriormente, Mariela durante nueve años se esforzó para ser docente del nivel inicial en Joaquín V. González.

Es mamá autónoma, tiene 6 hijos y luchó 9 años por ser maestra titular. Foto: QUE PASA SALTA

En diálogo con Bien Informados, asegura que en varias oportunidades iba al establecimiento educativo vestida de payaso para animar algún acto. Una vez que finalizaba su turno, con rapidez y con la misma indumentaria iba a su otro trabajado, en un distinto lugar. No tenía tiempo para cambiarse.

Por supuesto, que con esfuerzo siempre hay recompensa, finalmente este año la titularizaran en un cargo. “Cuando me llamaron, no aguanté y me puse a llorar. Ahora tendré obra social y un mejor sueldo”, expresó con emoción.