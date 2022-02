Una mujer salteña se dirigió, como de costumbre, a visitar la tumba de un familiar. Sin embargo, vivió una situación que la hizo correr hasta la salida del susto.

En diálogo con “Que Pasa Salta”, la joven relató que estaba sola buscando la tumba de su familiar, cuando se perdió y se desorientó en medio del cementerio.

Cuando iba caminando por el lugar sintió que algo caminaba detrás de ella. “Cuando sentí eso, me di vuelta y eran dos teros. No les dí importancia y seguía buscando la parcela de mi tío. Empecé a sentir que cantaban, pero seguía en la mía, de un momento a otro los dos pasaron volando bien cerca de dónde yo estaba y ahí me di cuenta que me querían atacar”, contó.

Y agregó: “Estuve esquivando los dos teros que me querían atacar más de 10 minutos y ya no pude buscar la tumba, salí corriendo del lugar”.

“Por ahora no voy a regresar al cementerio porque quedé muy asustada”, concluyó la mujer.