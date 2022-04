Una columna de humo llamó la atención de cuatro policía que pasaban por el barrio Solidaridad en Salta, los efectivos se detuvieron en el lugar y al alertar que se trataba de un incendio auxiliaron a las personas que estaban dentro.

Según pudo saber el medio “El Tribuno”, el incendio se originó como consecuencia de una vela que le habían prendido a un santo y que quemó el sillón. “Nos olvidamos de la vela y, cuando reaccionamos, era imposible parar el fuego. Salimos como se pudo de la casa”, le contó uno de los habitantes de la vivienda incendiada a uno de los efectivos de los Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta.

El Comisario Heredia, de Infantería, relató el accionar de los Policías que actuaron para salvar a la familia. “Según me contaron cuando arribaron al lugar se dieron con el incendio de la casa, tomaron la decisión de romper una de las ventanas e ingresar a rescatar a dos personas que se encontraban en su interior: una mujer que no se podía despertar y un niño de unos cuatro años. Ingresaron sabiendo del riesgo que corrían y rescataron a las dos personas. Nuestra misión es resguardar la vida de la gente y por eso los cuatro efectivos no titubearon ni un segundo e ingresaron al lugar sabiendo que sus vidas corrían serio peligro”, relató.

Y agregó: “Los cuatro se encuentran con un cuadro de intoxicación con monóxido de carbono y ya fueron atendidos e ingresados al Imac, donde se recuperan”.