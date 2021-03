Desde hace un tiempo que la conversación del cannabis medicinal tiene lugar en Salta, especialmente por la experiencia en el campo y los cultivos locales. Especialmente, podría ser una buena oportunidad para provincias como Salta, Jujuy y Tucumán siendo que en todo el mundo hay una alta demanda insatisfecha de productos cannábicos.

Así lo expresó en diálogo con Profesional FM Facundo Garretón, el fundador de Invertir Online y ex diputado de Cambiemos en Argentina. El grupo empresario liderado por el ex funcionario compró la casa de Susana Giménez en Uruguay para convertirla en un laboratorio de cannabis medicinal, y Garretón destacó entonces el potencial del norte de nuestro país para este mercado.

Facundo Garretón (Web)

Advirtió también que, para que pueda explotarse el potencial del norte argentino, debe desarrollarse un estricto marco regulatorio. Especialmente, porque aunque desde el 2017 la investigación médica y científica del uso medicinal de esta planta y sus derivados está reglamentada, la compra de dichos productos medicinales es difícil de concretar.

Aunque el norte tiene muy buenas condiciones para plantar, no hay negocio si no se puede exportar, procesar o transportar. Sostuvo también que, mientras que en Uruguay se pueden realizar dos ciclos anuales de cultivo, en Salta, Tucumán y Jujuy se pueden realizar entre cuatro y cinco. Por el momento, no hay nada en Argentina, pero esperan que se den nuevas regulaciones para que emerja el potencial negocio.

Producción estatal de cannabis medicinal en Uruguay

Por otra parte, Germán Salomón, el periodista del mismo medio especializado en temas agropecuarios, explicó que en Salta se avanzó mucho para desarrollar el polio cannábico, especialmente en zonas tabacaleras. Esperan que se pueda hacer algo similar a lo que se decidió en Jujuy, con la experiencia de profesionales especializados.

En los próximos días, agregó, podría formarse un convenio entre la Cámara de Tabaco de Salta, el Ministerio de Salud, la Cooperativa de Productores Tabacaleros y el Fondo Especial del Tabaco para que se pueda desarrollar el área del cultivo cannábico medicinal en la provincia.