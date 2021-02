La semana pasada, la humorista, emprendedora y modelo tartagalense, Mar Tarrés, contó a sus seguidores la difícil situación que vivió con su ex, Fernando Morachi, quien la habría manipulado sentimentalmente para sacar provecho económico.

Después, en el contexto del femicidio de Úrsula Ballido, quien había exprimido todas las vías legales para defenderse de quien finalmente terminó asesinándola, el policía Matías Martínez, la joven publicó: “Basta de mostrar foto de la víctima, mostremos la foto de él y que nadie se olvide de la cara de este hdp! ¿18 denuncias no fueron suficientes? ¿Cuantas veces tenemos que denunciar para que no nos maten?”.

Finalmente en la tarde del jueves, la joven publicó una captura de pantalla en donde un seguidor cuestiona su proceder en el caso de su ex. “Perdón, pero yo solo por lo que le hizo a tus perros lo mando a la mierda. Ay Mar, ¿cómo aguantaste tanto? Espero que nunca más se te nuble el razonamiento”, le comenta un usuario de las redes sociales.

La joven publicó una captura en donde un usuario comenta sobre la situación vivida con su ex.

A esto, la joven le dedicó una publicación hablando de la revictimización y el rechazo de la sociedad hacia las víctimas.

“Hay preguntas que no se le debe hacer a una víctima de violencia, ni juicios de valor porque por ese motivo muchas no se animan a denunciar y se quedan calladas y después terminan muertas”, comienza la publicación. “Porque hdp, violentos y abusadores hay en todos lados mi forma de ser no me priva de cruzarme con gente así. ¿Y vos qué hiciste para que te pegara? Nada de lo que haga justifica la violencia.”

“Y cuando te animás a denunciar te dicen: “Seguro lo hace por despechada” intercambiando los papeles y poniendo en víctima al agresor. ¿Saben porque en Argentina matan a una mujer cada 24 hs?” continúa la publicación.

“Porque la sociedad juzga mas a las mujeres que a ellos y porque hay miles leyendo este mensaje que no se animan a denunciar. Y porque las leyes no nos cuidan, si existiera la pena de muerte como en Singapur bajaría el porcentaje de femicidio pero por lo visto para el Estado no somos tan importantes, vale más la vida de un asesino que la de una mujer. ¡Se puede abortar, pero los asesinos siguen vivos y muchos sueltos!”, remarca Mar.

“No estoy en contra del aborto pero creo que antes que el aborto debería haberse dictado la pena de muerte para asesinos de mujeres. Lean las leyes dé Singapur es un placer caminar a oscuras en ese país”, sentenció al concluir el posteo.