Morena Rial volvió a estar en ojo de la tormenta tras atacar a la comediante, influencer y modelo de talla grande Mar Tarrés. Según Rial, la participante de La Academia hace apología de la gordura, comentario que inmediatamente causó polémica.

En respuesta, durante una entrevista en Mitre Live con Juan Etchegoyen, Mar cruzó con dureza estos dichos: inmediatamente sostuvo que quienes la siguen saben que no se hace apología de la obesidad, sino que al contrario, se busca aceptar la diversidad de los cuerpos. “No decimos que está bien ser gordo. No está informada esta chica”, agregó.

La hija de Jorge Rial sostuvo que Mar hace apología de la obesidad. Instagram

En cuanto a la tienda, Mar sostiene que Morena la buscó, y todavía tiene mensajes guardados donde la hija de Rial le pedía una colaboración. “Me pareció una chanta”, indica Mar, explicando que Morena pretendía que ella ponga toda la plata, el local, la ropa y pagara los sueldos. Según este arreglo, Mar y su empresa ponían toda la inversión, pero Morena pretendía recibir la mitad de la facturación.

Lapidaria, Mar sostuvo que Morena podía llevarse un porcentaje de la ganancia, no de la facturación, puesto que su marca ponía todo el dinero. “Acá hay que pagar muchísimas cosas, no es solamente comprar la mercadería”, indicó. También intentó hablar con Jorge, por ser un momento en el que Morena estaba mal, pero su padre indicó que no iba a hacerse cargo de ningún problema que tuviera su hija porque ya tenía 19 años en ese momento. “Ella no tiene idea del negocio”, cerró Mar. “Contabilidad se la llevó a marzo, yo pasé por la universidad”.