El debut de Mar Tarres en La Academia fue tan solo unos días atrás, pero aparentemente ya empezaron los problemas para la comediante nacida en Salta. Al parecer, le había hecho una promesa al conductor Marcelo Tinelli que no cumplió, despertando su enojo.

Según el relato, la modelo de talla grande prometió enviarle al conductor unas humitas salteñas hechas por su propia madre, en agradecimiento por invitarla a su programa de televisión. Este manjar autóctono fue mandado directamente desde Tartagal, y tras recibirlo la influencer coordinó con Marcelo para que la comida llegue a su oficina.

Sin embargo, esta comunicación fue en Semana Santa y hubo otros percances en el medio, por lo que finalmente las humitas nunca llegaron. Todos estos detalles fueron revelados por Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, quien agregó que no solo no llegó la docena de humitas a la oficina de Marcelo, sino que Mar se la comió ella misma.

Latorre sostuvo que Mar se comió las humitas y le pidió perdón a Tinelli, pero él no le contestó los mensajes nunca más. La comediante pensó que se iban a pudrir en la oficina porque era un viernes o sábado, y el conductor no iba a ir sino hasta el lunes. Sin embargo, el relato de la angelita también despertó las críticas, puesto que insistió en que la docena que no llegó significaba $ 6.000 de humita en chala, comentario sorprendente para quienes consumen este alimento.

Finalmente, Mar se justificó sosteniendo que la comida va a llegar en otro momento porque nunca va a comer humitas tan buenas como las suyas. Yanina Latorre, por su parte, criticó que si la promesa de comida era para un sábado a la noche pero no llegó, es entendible que Tinelli no volviera a contestarle. En respuesta a estos comentarios, la comediante compartió la noticia en su Instagram con la cómica descripción “La Gran Estafa”.