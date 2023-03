Locura por Marcos de “Gran Hermano”: quién es José, su hermano que hace trabajos solidarios alrededor del mundo

Si bien los protagonistas de Gran Hermano son los “hermanitos”, en esta edición se dio algo muy particular con los familiares, especialmente con los de Marcos Ginocchio. El salteño se ganó el cariño de muchos, luego lo hizo su hermana Valentina, pero no termina ahí, porque en las redes empezaron a indagar sobre el tercer hermano y no va a ser la excepción: José realiza trabajos solidarios por el mundo.

En esa necesidad informativa, la periodista Magalí Widmer de TN Show consiguió entrevistar a José, el otro hermano de “el primo”, y al que este hizo referencia hace unas semanas en una charla con Camila y también en diálogo con “Valen”.

“Estuvo en África, estuvo en Nepal... Es una de las personas que más admiro. Cuando vos le preguntás sobre esos viajes nunca te cuenta, porque no le interesa. Es una persona que no lo hace por nada, no busca nada a cambio. Eso es algo que valoro muchísimo de él”, dijo Marcos en su momento.

En la entrevista, José se animó a contar un poco más de su vida con tan solo 24 años de edad. Desde Estados Unidos, el joven contó que está cursando el último año de las carreras Antropología y Licenciatura en Derechos Humanos en Trinity College, en Connecticut, Estados Unidos.

Quién es José Ginocchio, el hermano de Marcos de “Gran Hermano”

Según lo que relató, su pasión por ayudar a otros fue lo que lo impulsó a formarse profesionalmente en el exterior. “Tuve la oportunidad de estudiar acá, en Trinity College, gracias a una beca completa que recibí después de graduarme del Colegio del Mundo Unido del Adriático, que también me había becado en 2016″, detalló.

José, el hermano de Marcos de Gran Hermano que viaja realizando obras de caridad. Foto: Instagram

José también forma parte de varios proyectos relacionados a los derechos humanos y realiza documentales presentando las diferentes realidades que va conociendo a lo largo del mundo. Para viajar, explicó que diversas organizaciones internacionales e instituciones educativas financian las producciones y con ello ha logrado visitar algunos lugares de África.

“En Kenia, puntualmente, estuve trabajando en un proyecto sobre acceso al agua potable con un colega de ahí. Cada proyecto tuvo diferentes enfoques dependiendo del contexto de cada país. Pero en general están relacionados a la investigación o la implementación de los derechos humanos”, comentó.

En el transcurso de la entrevista, el profesional reveló que fue el mismísimo Marcos quien le “contagió” algunas preocupaciones sanitarias, naturales y económicas que viven algunas personas tanto de Salta como de otras partes del país y del planeta. Eso mismo lo llevó a investigar, entre otras cosas, la desnutrición infantil en el interior de su provincia.

“Gran Hermano”: José contó cómo ve el juego de Marcos

Para José, Marcos fue siempre “el Gran Hermano” de la familia. “Nada más que ahora el país nos los sacó por un rato”, expresó entre risas al hablar del ingreso de su hermano al reality.

Y luego agregó: “Yo ya sé la gran persona que es, entonces ahora es un orgullo ver que Argentina también lo sabe. Para mí es muy lindo prender la tele desde la otra punta del continente y tenerlo al lado. Vivimos lejos desde hace tanto y ahora puedo tomarme unos mates, hacer tarea o trabajar mientras lo tengo de fondo. Me ayuda a sentirlo cerca”.

Hacia el final de la charla, el joven aseguró que su hermano siempre es muy solidario con los demás y en especial con su familia. “En mis últimas vacaciones me había quedado sin plata para el avión de vuelta a la universidad. Y mi hermano, sin dudarlo un segundo, me ofreció sus ahorros para volver. Son ese tipo de actitudes de apoyo desinteresado lo que la gente ve dentro de la casa”, comentó.

“Muchos dicen que las buenas actitudes de mi hermano son sus debilidades. Para algunos esas maneras lo hacen ‘una planta’. Pero para mí, esas actitudes son el sostén de más de uno dentro de la casa y es lo que conmueve a los televidentes, que tienen la última palabra en decidir cuáles son las buenas cualidades de un jugador”, sentenció al último.