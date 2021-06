A doce días del hallazgo de los restos de Gala Cancinos en el municipio salteño de La Caldera, su padre, Javier Cancinos utilizó una vez más sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida de su hija. “Para mi Santy, mi Gala. Nunca sabré como deseabas llamarte, porque tú la personita que más amaba sobre esta tierra, ya no estás...”, inicia el posteo.

Cancinos le pidió perdón a Gala por no haber comprendido lo que la menor vivía. “Te fuiste y me siento tan culpable de no haber sido capaz de ver cuánto sufrimiento sentías por el hostigamiento intrafamiliar. Perdón amor mío, perdón por no haber visto esa situación”, reflexiona. También se responsabilizó de haberla dejado sola y aseguró verla en cada persona que lucha por su identidad. “Te veo en cada personita que lucha por obtener su identidad de género, por obtener solo respeto, por solo vivir. Te amo, me dejaste tan solo...como yo a vos en ese acompañar tu vida” , expresa.

También aprovechó para aconsejar a los papás que escuchen a sus hijos y los acompañen. “No tomen decisiones en conjunto porque generalmente esa toma de decisiones, la toma solo una persona. Hablen con sus hijos, individualícense, sean papás y mamás, no cometan el error que yo cometí... hoy sufro las consecuencias...”, aconsejó y finalizó: “Te extraño, amor mío, te extraño tanto, aunque hoy sienta que solo vives en mi corazón”.

Los restos de Gala Cancinos, la adolescente salteña buscada desde 2017, aparecieron el 3 de junio en inmediaciones de La Caldera. Los encontró un hombre que realizaba tareas de limpieza en la zona, y alertó la Policía. Durante las horas posteriores al hallazgo hubo un gran hermetismo hasta que finalmente confirmaron que se trataba ds la joven. Pasaron los días, y no se volvió a hablar del tema.