El jueves pasado, dos operarios que trabajaban cerca del río Wierna, en inmediaciones de la localidad salteña de La Caldera encontraron restos humanos. Luego se conoció que se trataba de un cráneo, ropa y calzado que al parecer serían de una persona de contextura mediana.

Este viernes comenzaron a circular rumores de que los restos hallados pertenecerían a Gala Cancinos, la joven que se encontraba desaparecida desde mayo de 2017. Sin embargo, no había confirmación por parte de las autoridades, quienes trataban la información con un gran hermetismo.

Gala Cancinos, desaparecida desde el 16 de mayo de 2017.

Pero, finalmente las autoridades confirmaron el trágico desenlace: los restos pertenecen a Gala Cancinos, así lo confirmaron fuentes confiables a El Tribuno. El peritaje odontológico fue clave para confirmar la identidad de la joven.

Tres fiscalías junto con personal del CIF y de Antropología forense trabajaron en el lugar desde cerca de las 8 de la mañana en busca de restos e indicios que ayuden a develar la identidad de los restos de Gala.

En el lugar además se encontraron prendas de vestir, un pantalón oscuro, que coincidiría con la vestimenta que llevaba Gala Cancinos la última vez que fue vista, captada por las cámaras de seguridad del Parque Bicentenario; sumado a otros restos óseos. Los padres de la adolescente fueron citados en el laboratorio del CIF, donde profesionales de antropología forense, genetistas y otros especialistas realizan las pruebas de ADN.

Papás de Gala Cancinos, desaparecida en 2017 (Twitter)

La desaparición de Gala y una búsqueda a nivel nacional

Hace unos días se cumplieron cuatro años de la desaparición de Gala Cancinos, que fue vista por última vez en mayo de 2017 en el Parque Bicentenario. Desde entonces su familia la ha buscado agotando todos los medios. En estos cuatro años se realizaron rastrillajes en diferentes puntos de Salta Capital en busca de algún elemento que pueda servir para dar con su paradero, también se ofreció una recompensa para toda aquella persona que pueda aportar un dato sobre el paradero de la estudiante del Colegio Belgrano.

Falsas esperanzas

Un influencer uruguayo publicó hace unos meses en su cuenta de Instragram que Gala Cancinos se había cambiado la identidad y que ahora habría que buscarla con el nombre de Santiago. Fede Puñales, quien contó que había intercambiado mensajes con la joven. “¿Por qué les cuento esto? primero para que todos busquemos a Santiago Cancinos y no a Gala Cancinos. Gala Cancinos no existe, él se siente Santiago. También les cuento esto para que vean y entiendan cómo un comentario, un no esfuerzo de respetar la identidad del otro puede llevar a esto, a que la persona que tanto queremos desaparezca, ¿entienden?”, difundió en Instagram.

Esta falsa revelación llevó al padre de Gala a escribirle una conmovedora carta en la que le pedía que vuelva, sea cual sea su autopercepción de género. Además, la familia de la joven ofreció una millonaria recompensa por datos que pudieran llevar a dar con su paradero.