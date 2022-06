Dominik y Sophia, una pareja alemana, conocieron a Rocco, un perro que tenía dueños pero no estaba bien cuidado ya que el animal estaba desnutrido y atado en el fondo de la casa en Coronel Moldes, Salta. Los jóvenes pidieron llevárselo y la dueña dijo que si.

La pareja contó a través de las redes sociales la situación en la que se encontraba el pobre animal. De todas formas esto cambió completamente con el acto de humanidad y amor que hicieron los alemanes para sacar a Rocco de ese lugar.

En un posteo de Facebook, los chicos pidieron ayuda para poder trasladar a su nueva mascota. “¡Hola! Mi novia y yo rescatamos a un labrador demacrado llamado Rocco cerca de Cafayate. Nos gustaría adoptarlo y llevarlo a Alemania con nosotros”, escribieron ellos.

Rocco estaba desnutrido y ahora su vida cambió para siempre: unos alemanes lo adoptaron para que tenga una buena vida Foto: El Tribuno

Los extranjeros no cuentan con un vehículo para llevar al perro, por lo que expresaron: “desafortunadamente, no tenemos auto y no es posible tomar un bus con Rocco. ¿Alguien nos puede llevar a los tres de Cafayate a Salta? El tiempo es flexible pero mejor hasta el lunes. Gracias. Sophia, Dominik y Rocco”.

La vida de Rocco antes de encontrar a la pareja alemana

En diálogo con el medio El Tribuno, Dominik contó que encontraron a Rocco en el patio trasero de la casa de una señora con otros cuatro perros y dos niños en Coronel Mondes, pero lo que les llamó la atención fue que “él era el más delgado de ellos y el único que estaba sujeto a una cuerda”, dijo el hombre.

Cuando los alemanes vieron por primera vez al perro desnutrido, “comió el pañal de un bebé”. Esto les pareció “horrible” a los chicos, por lo que le preguntaron a la dueña si podían llevarse al animal para Alemania y “ella dijo que sí”.

Rocco estaba desnutrido y atado en la parte trasera de una casa. Foto: Facebook: Dominik Weber

Además, como “precio” por adoptar a la mascota tuvieron que comprar 30 kilos para los otros animales que vivían en la casa. Luego, fueron al veterinario a revisar a Rocco y ponerle todas las vacunas, ya que “entre la vacuna de la rabia y el vuelo a Europa se necesitan 21 días”.

Ahora Rocco se irá a Frankfurt con una joven alemana que los chicos conocieron en su viaje. Así, más adelante Sophia y Dominik se reencontrarán con el perro en el país. “Nuestro plan es que la chica, también de Alemania que conocimos en Salta hace dos semanas, se lleve a Rocco con ella a Frankfurt”, contó el novio.

Cuando llegue al país, la conocida deberá entregar el perro al hermano de Dominik. “Cuando mi novia y yo volvamos a Alemania después de nuestro viaje, compartiremos el perro con mi familia”, concluyó.