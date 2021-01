Días atrás, del 18 al 23 de enero tuvo lugar la XL Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, en el pueblo histórico de San Carlos. Se trata de uno de los eventos artesanales más importantes del Norte Argentino, pero se dio a conocer que la edición de este año se realizó en la ilegalidad.

Así lo expresó Juan José Esteban, el Ministro de Salud, como informa Diario Cafayate, detallando que el intendente de San Carlos, Héctor “Rulo” Vargas debería haber presentado un protocolo sanitario al Comité Operativo de Emergencia Provincial, a través del cual se priorizara el cuidado de la salud de los participantes, que incluía a artesanos, músicos, vecinos y visitantes. Además, este protocolo debería haber presentado las medidas a tomar para evitar las aglomeraciones que pudieran potenciar posibles contagios de coronavirus.

El evento se realizó dentro de la ilegalidad, por no presentar un protocolo aprobado por el COE. Municipalidad de San Carlos

Sin embargo, esto no ocurrió, y la Feria se realizó sin la aprobación del COE Provincial. A pesar de que este evento permitió mejorar la gravedad de la crisis económica, la falta de legalidad contrarrestó las medidas preventivas que permitían evitar una nueva ola de contagios. Esto significa que el Ministro no estuvo opuesto a la realización de la feria en sí, sino que esta no se ejecutara con un protocolo controlado y seguro, especialmente considerando que San Carlos es de los departamentos que están en zona roja por el alto riesgo de contagio comunitario.

Nunca se presentó la documentación para cuidar la salud de los participantes, por lo que el Ministro sostiene que el compromiso del intendente cambió, por la falta de prudencia al saber que la Feria es un punto donde puede darse una gran aglomeración de personas. El funcionario tildó al evento de tratarse de una fiesta clandestina, por no haberse comunicado nada a los organismos.

El evento se realizó dentro de la ilegalidad, por no presentar un protocolo aprobado por el COE. Municipalidad de San Carlos

Finalmente, enfatizó que esta Feria Artesanal no estaba autorizada, y debería tomar la responsabilidad aquel que permitió que se realice. Por el momento, están trabajando con el Ministerio de Seguridad para librar suspensiones y restricciones al respecto en San Carlos, para mejorar su situación.