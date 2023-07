Iván de Pineda le hizo una inesperada propuesta en vivo a Marcos Ginocchio y el salteño no se achicó en los Martín Fierro

La noche de los Premios Martín Fierro acaparó la atención de multitudes durante toda la jornada del domingo: grandes figuras de la televisión dijeron presentes para pasar una noche a pura celebración. Y si bien la atención está puesta en la entrega de los premios, un inesperado cruce entre Iván de Pineda y Marcos Ginocchio revolucionó la alfombra roja.

La gran gala fue trasmitida por Telefe, es este canal el que contó con una de las personas más populares de la televisión nacional durante 2022 y 2023. Estamos hablando de Marcos Ginocchio, el carismático ganador de “Gran Hermano”, quien tuvo un divertido y amigable encuentro con el conductor de la alfombra roja de estos premios, Iván de Pineda.

El ex participante de “GH” se encontró cara a cara con el conductor de “Pasapalabra” y con Sofi Martínez en la previa y mientras dialogaba sobre su gran presente y la enorme popularidad que cosechó, lo cierto es que el joven salteño recibió un enorme ofrecimiento para impulsar su carrera como modelo, ya que en un nuevo acercamiento en la alfombra roja, la cara de Versace le dijo: “¿Nos vamos a Europa?”, a lo que Ginocchio respondió: “Ya te dije. Estoy”.

Marcos Ginocchio en los Martín Fierro

Los detalles del ofrecimiento de Iván de Pineda a Marcos Ginocchio

Marcos Ginocchio tuvo el privilegio de ser invitado a la ceremonia más importante de la televisión nacional, donde demostró su carisma y versatilidad y demuestra sus ganas de crecer.

Fue durante la emisión especial del stream “Fuera de joda” que comparte con excompañeros de la casa más famosa del país. Los muchachos hablaron de los premios y Marcos reveló que tuvo la oportunidad de conocer a Iván y que recibió un ofrecimiento para impulsar su carrera como modelo.

“Es un grande, un genio. Es muy buena onda. Me ofreció hablar con su mánager para el modelaje”, compartió el joven oriundo de Salto, quien destacó del conductor “la buena onda, vino y me abrazó. Me contó cosas de su vida. Es un genio y valoro mucho sus palabras”, sentenció el hermanito en esta interacción que demuestra la humanidad del modelo internacional de gran trayectoria.