Se conocieron de niños, tienen más de 20 años juntos y están muy enamorados: así es la historia de amor de Iván de Pineda y Luz Barrantes.

Con el paso de los años, Iván de Pineda se ha convertido en uno de los conductores de televisión más queridos y admirados del medio. Su sólida carrera, construida a base de trabajo arduo y profesionalismo, comenzó cuando, a los 16 años, se destacaba como modelo. Rápidamente, su talento llamó la atención de las más prestigiosas firmas internacionales, y su ascenso fue imparable. Desfiló en pasarelas de renombre en ciudades como Nueva York, Londres y Milán, consolidándose como uno de los modelos argentinos más cotizados en el mundo.

Su impecable recorrido incluye colaboraciones con grandes marcas de moda como Diesel, Kenzo, Moschino, Versace, Verri y DKNY, entre otras. Su presencia en el mundo de la moda ha dejado huella, y su versatilidad y carisma han conquistado tanto a los diseñadores como al público.

Iván de Pineda está en pareja desde hace más de 20 años. Foto: Web

Sin embargo, el conductor suele ser muy reservado con su vida privada. Poco es lo que se sabe sobre su diva en pareja, más allá de que el conductor tiene una relación con Luz Barrantes desde hace más de 20 años. Pero, ¿quién es Luz Barrantes? y ¿cómo comenzó su historia de amor con el modelo?

Cómo comenzó la historia de amor de Iván de Pineda

Se dice que su historia de amor se remonta a la época en la que ambos tenían tan solo 12 años. Coincidían en el mismo colegio y compartían el mismo grupo de amigos. Luz “Luli” Barrantes, hermana del reconocido polista Martín Barrantes (ex pareja de Pampita), capturó el corazón de Iván en aquel entonces.

Iván de Pineda y Luz Barrantes llevan más de 20 años juntos. (Foto Web)

Con casi 23 años de relación, más de la mitad de su vida, Iván destacó la importancia de encontrar la estabilidad y la cotidianidad en pareja después de una vida llena de viajes y experiencias eclécticas. Durante la pandemia, tuvieron la oportunidad de estar juntos de manera constante, algo que antes no podían disfrutar debido a sus compromisos laborales y separaciones temporales. “Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, compartió Iván.

Iván de Pineda Foto: Instagram

Sin embargo, en algún momento consideraron la idea de casarse, finalmente decidieron descartarla. “Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata”, comentó Iván. Sin embargo, eso no disminuye el compromiso que tienen el uno con el otro.

Iván de Pineda Foto: Instagram

Cada decisión que toman es importante para ellos, y han construido una relación especial que puede resultar difícil de comprender para algunos. Iván reflexiona sobre ello: “Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”.

Iván de Pineda Foto: Instagram

En cuanto a la posibilidad de convertirse en padres, Iván ha expresado que la paternidad siempre ha sido un tema pendiente para ellos. Ven a los hijos como una parte fundamental de la continuidad y como una elección consciente. Aunque aún no ha sucedido, Iván se imagina desempeñando el maravilloso papel de padre en algún momento futuro.