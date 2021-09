Luego de conocerse la denuncia que realizó la tía de la joven a la que le habrían practicado un aborto sin su consentimiento, en las últimas horas se viralizó a través de las redes sociales la denuncia que hizo ella misma, y donde detalló cómo fueron los actos. La interrupción sucedió en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en donde la principal acusada es la doctora Miranda Ruiz.

//Mirá también: Una concejal de Salta habló sobre el embarazo interrumpido a las 22 semanas: “Nació con vida y la metieron en una bolsa de plástico”

Según detalla la imagen que se conoció en donde se deja ver la denuncia que ejerció la joven, se confirma que el caso sucedió el 24 de agosto, y, que según ella, se había arrepentido de tener un aborto minutos antes de la operación.

“Quiero denunciar a la doctora Miranda Ruiz porque me mató a mi bebé. Yo quería abortar cuando fui al hospital Perón de Tartagal, pero cuando hablé con mi tío y mi tía, ya no quería hacerlo y más todavía cuando la vi a mi hija Angi. Ahí decidí no hacerlo”, relató la mujer de 21 años.

Habló la joven a la que le habría practicado un aborto en contra de su voluntad: “La doctora Miranda Ruiz mató a mi bebé” Foto: El Tribuno

Y en el texto, agregó: “Yo quería que mi hija Milagros esté con vida y cuando me quería ir, ella me obligó a quedarme en observación”, aseguró. Incluso, también habló de la psicóloga que se encontraba en el lugar, que debe contener a las pacientes: “Cuando le dije esto a la Champisien (NdR: Paola Champisien, psicóloga del hospital), me dijo ‘para qué armaste tanto alboroto’ y se fue y me dejó sola. Todos sabían que yo quería continuar con el embarazo. Se lo dije a todas las personas que estaban ahí. Hasta a mis amigos, mi tío y mi tía. Quiero que se haga Justicia” aseguró JPM en su denuncia.

Por su parte, y hasta el momento se desconoce cómo continuará el caso siendo que ya depende de la Justicia si continúa en libertad la médica en cuestión o no.