Los estudiantes que buscan ingresar a la carrera de Medicina en la Provincia de Salta sostienen que la dificultad del examen de ingreso es excesiva, al punto que de más de 900 personas que rindieron tan solo una joven logró aprobar, y era la tercera vez que lo intentaba.

Así lo manifestaron en diálogo con Profesional FM, sosteniendo que los exámenes están intervenidos por trabas del Consejo Superior de la Universidad de Tucumán, con el objetivo de ingresar a la menor cantidad de alumnos posible. El examen se rindió la semana pasada, y quienes intentaron rendirlo sostuvieron que había consignas con errores, algo que desde la provincia vecina admitieron y dieron por descontadas.

Alejandra Falú, la coordinadora del ingreso a Medicina en Salta indicó que en ese examen rindieron 952 alumnos, y que los resultados fueron recibidos el lunes. Recordó también que a fines del 2019 la Universidad de Tucumán se adecuó a la Ley Nacional 27.204, volviendo el ingreso irrestricto, sin cupo. Esto significa que todos los alumnos que aprueben con un promedio de más del 60 % pueden ingresar.

Universidad Nacional de Tucumán (Foto: Tucumán Turismo)

Sin embargo, de esta cantidad de más de 900 alumnos que rindieron, una sola pudo avanzar en la primera instancia. No solamente esto, sino que se trató de la tercera vez consecutiva que esta joven pudo avanzar. El resto puede rendir el recuperatorio que se rendirá el 22 de abril, pero el reclamo se manifiesta porque sostienen que la UNT no chequea los exámenes antes de realizarlos. Además, la misma Falú admitió que no puede tomar las decisiones porque dependen de Tucumán.

Finalmente, se señaló que a futuro la Universidad de Tucumán buscará tener un ingreso ilimitado a la carrera, mientras que la Universidad Nacional de Salta continúa con la gestión local para permitir que se dicte Medicina completamente dentro de la provincia.