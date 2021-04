Salta no podrá comprar vacunas contra la COVID-19 por lo menos hasta fin de año. Así lo confirmó el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban. “La intención del gobernador (Gustavo Sáenz) fue comprar vacunas, tuve una reunión con el ministro de Economía, (Roberto) Dib Ashur, que se comunicó directamente con Nación y lamentablemente no es así. Está cerrada la importación, solamente van a recibir vacunas las naciones que ya hayan pagado las vacunas por lo menos hasta fin de año, o sea, lamentable, pero no hay posibilidad de comprar vacunas”.

El Ministro de Salud también dio de detalles sobre cómo se prepara el sistema sanitario de la provincia para enfrentar la segunda ola del coronavirus. Detalló que se habilitó el doble de camas en el hospital Papa Francisco, también en el Señor del Milagro y el San Bernardo. “Con respecto a la pandemia estamos monitoreando y trabajando en prevención con hisopados en zona norte y sur, en los hospitales de Capital, en todos los centros de salud y hospitales del interior. Queremos dar batalla en la prehospitalaria, hacer un diagnóstico de los pacientes sintomáticos con hisopados, aislarlos y dar atención en el domicilio”, detalló en una entrevista con El Tribuno.

Por otro lado, Esteban recalcó que la situación epidemiológica de Salta es diferente al resto del país. La provincia, por el momento, no está en alerta roja. “La segunda ola nos agarra con una economía en pleno funcionamiento, una flexibilización total, con presencialidad de niños en las aulas, tenemos que tomar las medidas restrictivas para evitar la circulación viral comunitaria. Es mucha la responsabilidad social que pueda tener cada uno de los salteños, eso es fundamental”, remarcó.