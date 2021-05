Este lunes comienza la tercera y última semana del juicio por el homicidio de Jimena Salas. La audiencia inició el pasado 3 de mayo y está previsto que se extienda hasta el próximo 21 de mayo, oportunidad en la que se producirán los alegatos de las partes y se conocerá el veredicto.

Comienza la última semana de juicio por el asesinato de Jimena Salas. (Fiscales Penales)

En el banquillo de los acusados están Sergio Vargas, un vendedor ambulante imputado como participe secundario del hecho, y el viudo de la víctima, Nicolás Cajal, imputado por encubrimiento agravado en perjuicio de la Justicia. Sin embargo, la realidad es que el o los autores materiales del brutal asesinato todavía están libres, no serán juzgados. Ninguna prueba llegó a él o ellos. Sólo encontraron una foto que Jimena había tomado desde su celular antes de ser asesinada, donde se ve las manos y el cuerpo a un hombre cargando un perro. No hay rostros. No hay culpables presos.

Pedro Arancibia, abogado de Cajal, resaltó que en el juicio debe quedar en claro que su defendido es inocente, al igual que el otro imputado, Sergio Horacio Vargas. “Lo ideal hubiera sido un juicio de debate con los verdaderos asesinos de Jimena Salas”, lanzó el letrado.

Luciano Romano, abogado de Vargas, también apuntó contra el Ministerio Público Fiscal, discutió la elevación a juicio de la causa y cuestionó la falta de pruebas que sustenta la acusación contra su cliente. “La Fiscalía mantiene hipótesis sobre el hecho ya que no tiene autores materiales y se basa en testimoniales de vecinos”, afirmó.

Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, representan al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin.

Para este lunes se encuentran citados ocho testigos, entre los que se cuenta a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que tomó parte en la investigación del hecho.