Elecciones en Salta: ¿qué pasa si no voté?

En Salta elige gobernador y al igual que en todo el país, el voto es obligatorio, es por esto que quienes no acudan a las urnas deberán justificar la ausencia. Vale aclarar que no todos pueden justificarlo ya que el Código Electoral de la provincia establece los casos puntuales. Si no votaste y no estás dentro de los siguientes grupos, deberás pagar una multa: ¿de cuánto dinero hablamos?

¿Qué pasa si no voto en Salta?

Los que no puedan votar este domingo 14 de mayo, deberán justificar su inasistencia ante la Justicia Electoral Provincial, en un plazo de 15 días, si no puede ser justificado o no se realiza este trámite deberá abonar una multa que varía entre los $50 y $500.

¿Quiénes están exentos a votar en Salta?

Según la Ley N° 6444 de la provincia de Salta, todo elector tiene el deber de votar en cuantas elecciones se realicen en su distrito. Quedan exentos de esta obligación:

Los electores mayores de 70 años Los jueces y sus auxiliares que por disposición de esta ley deben asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección Los que el día de la elección se encuentren a más de cien (100) kilómetros de los comicios Los que estuvieren enfermos o imposibilitados físicamente o por fuerza mayor debidamente comprobada que les impida concurrir a los comicios

Dónde voto en las elecciones de Salta

En este marco, el Tribunal Electoral de la provincia de Salta habilitó el padrón en su página oficial para que los ciudadanos puedan averiguar en dónde tiene que ir a votar.

Una vez que se ingresa a la página, hay que poner el número de documento y el género. Rápidamente, el sistema dará la información detallada sobre el lugar exacto de votación, con el nombre y dirección del establecimiento y número de mesa.

Además, en el sitio del Tribunal Electoral de Salta también encontrarán información sobre las elecciones: quiénes son las autoridades de mesa, las listas oficializadas y otros temas vinculados al sufragio de este domingo.