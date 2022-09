Descubrieron que en una fundación salteña contra la trata había un centro de explotación de mujeres

La Policía de Salta llevó a cabo un allanamiento el miércoles 7 en un domicilio perteneciente a una fundación contra la trata de personas. No obstante, al ingresar desmantelaron un centro de explotación de mujeres.

Marcelo Nieto, presidente de la Fundación Volviendo a Casa, informó a TN que la vivienda donde operaba su organización está dividida por una pared. Es por este motivo que ignoraron durante ese tiempo lo que sucedía.

En aquel lugar ya había habido un centro de explotación anteriormente. Para cuando ellos se mudaron allí, se supone que no funcionaba más. No obstante, el otro lado del hogar habría sido usurpado y retomó.

El centro de explotación de mujeres en Salta que volvió a funcionar

El lugar está ubicado en la calle Astigueta al 612. Hace un año atrás, cuando la organización se mudó allí, la división estaba hecha en el inmueble y ya habían mujeres que se encontraban del otro lado de la pared.

En ese entonces, le aseguraron a Nieto que no tenían a dónde ir y se quedarían hasta averiguarlo. La Justicia les dio una semana. No obstante, dicho plazo no se cumplió y el centro volvió a funcionar normalmente.

“Nos dimos cuenta y por eso efectuamos la denuncia. Estos lugares son peligrosos”, contó el presidente de la fundación. Fue así como las autoridades efectuaron un allanamiento durante las primeras horas del miércoles y hubo algunos detenidos.

En una fundación contra la trata de personas funcionaba un centro de explotación de mujeres. Foto: Todo Noticias

En este sentido, Nieto relató que varias de las mujeres desalojadas tomaron la decisión de participar en programas de asistencia que brinda el Gobierno. Pero no fueron todas, ya que las restantes optaron por no hacerlo.

Asimismo, señaló: “Lo paradójico es que fue al lado de nuestra cede”. Ahora lo que pretenden es que el sitio en su totalidad quede en manos de su fundación, la cual anteriormente se desempeñaba en la ciudad salteña de Tartagal.