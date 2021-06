De los cinco médicos del hospital “Joaquín Castellanos” de General Güemes acusados de ejercer una mala praxis que derivó en la muerte de un bebé, sólo uno fue condenado. Se trata del anestesista Eduardo Villagra quien recibió la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por dos años. El resto de los profesionales quedó absuelto de culpa y cargo.

Los médicos fueron juzgados seis años después de la muerte de Luca. En junio de 2015, Marta Braga y Carlos Argañaraz fueron a la Maternidad del hospital de Güemes porque ella transitaba la semana 38 de su embarazo y tenía contracciones. Allí le comunicaron que había realizarle una cesárea pero que la operación sería en el Materno Infantil de Salta capital porque allí no había anestesista. El pequeño nació muerto, y sus papás decidieron denunciar al personal de salud que atendió a Marta, incluido el anestesista Villagra, quien estaba ausente el día del parto. Fue condenado por incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

“Me hicieron pasar a un pasillo para que lo conozca. Mi bebé estaba en una camilla, tapado a medio cuerpo. Lo toqué y no se movía. Cuando le pregunté a la enfermera qué pasaba, dijo ´No sabe nada, no sabe nada´, y me hizo salir. Luego un médico me dijo que Lucas había nacido sin vida”, contó Carlos.