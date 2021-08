El próximo 8 de agosto se realizará el tradicional desfile en honor a Güemes, al cumplirse el Bicentenario de su muerte. Las delegaciones de fortines partirá desde el Campo del Cruz y no habrá discursos, tampoco paradas, ni fogones ni Guardia bajo las Estrellas. La idea es respetar el protocolo biosanitario establecido por la pandemia. Se estima que alrededor de 2000 gauchos participarán de la movilización.

La marcha patriótica se concretará luego de la suspensión del desfile que todos los años se realiza cada 17 de junio. En ese momento, la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes había aceptado la decisión del COE provincial, sin embargo días después se indignó porque mientras los gauchos respetaban el protocolo, un grupo de militantes K ingresó al predio donde se realizaban los festejos en honor a Güemes sin distanciamiento. la situación derivó en la imputación del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro.

“La concentración se hará en el Parque de la Cruz. Allí solo se entonarán los himnos nacionales y de Güemes para iniciar la marcha pero no habrá discursos ni nada más, no se va a detener en ningún lado, no se hacen fogones, Guardia bajo las Estrellas, ni nada. Será una especie de cabalgata por la ciudad, con los fortines encolumnados para un desfile, con distancia y demás”, detallo el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, quien también destacó que la mayoría de los gauchos están vacunados contra el COVID-19.