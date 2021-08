El postergado desfile en honor a Güemes finalmente se concretará el próximo domingo 8 de agosto. Se estima que alrededor de 2.000 gauchos partirán a las 9.30 desde el Campo de la Cruz para recorrer distintos sitios emblemáticos de la capital salteña.

El presidente de la Agrupación de los Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, explicó que se respetará el protocolo aprobado en enero pasado, y aclaró que desde el COE les aconsejaron a los gauchos estar vacunados, aunque descartaron que fuera obligación, además del uso de barbijo y el cumplimiento del distanciamiento.

Para garantizar la fluidez de la cabalgata en honor al Héroe Gaucho, la Municipalidad de Salta dispuso afectar a la totalidad del personal disponible para el operativo. En total habrá 33 cortes totales y 9 retenciones parciales para la circulación del transporte urbano de pasajeros. Además se efectuarán desvíos vehiculares desde las 8 hasta cerca de las 14. Se recomienda a todas las personas prestar atención, respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y cumplir con las medidas para evitar la propagación de la enfermedad coronavirus.

“La concentración se hará en el Parque de la Cruz. Allí solo se entonarán los himnos nacionales y de Güemes para iniciar la marcha pero no habrá discursos ni nada más, no se va a detener en ningún lado, no se hacen fogones, Guardia bajo las Estrellas, ni nada. Será una especie de cabalgata por la ciudad, con los fortines encolumnados para un desfile, con distancia y demás”, había detallado Aráoz días atrás.