Tras la rotura del dique en Potosí, las autoridades de Bolivia elaboraron un informe donde niegan que por ahora el río Pilcomayo esté contaminado con los restos mineros que se liberaron. Aún así, desde Salta analizaron las aguas para verificar esto, y hay preocupación por las comunidades originarias que viven allí de la pesca.

La distancia que faltaría para que estos desechos lleguen es de menos de 10 kilómetros. Sí fue afectado el río Tarapaya, que sin llegar aún al Pilcomayo, atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay.

Si bien rechazaron la posibilidad de que el río esté contaminado, la provincia salteña difundió algunas medidas preventivas temporales: no consumir agua de allí, no realizar pesca ni consumir peces y, por último, no bañarse dentro de este.

El río Pilcomayo podría contaminarse con residuos mineros provenientes de Bolivia Foto: El Tribuno

Los habitantes de Santa Victoria Este, Salta, son los que podrían verse afectados. Rogelio Neron, intendente de la región, confirmó que están trabajando junto a la Provincia y aguardan los informes nuevos.

Derrame en el Pilcomayo: temen por las comunidades wichi de Salta

El jefe municipal se mostró preocupado por las etnias wichís que residen en la localidad. Al menos cinco de ellas viven de la pesca, actividad que está prohibida momentáneamente por riesgo de que las aguas estén contaminadas.

A pesar de las advertencias, sin embargo, estas comunidades originarias continúan consumiendo peces del río debido a su necesidad por seguir alimentándose. Esto se debe a la complicada situación económica que atraviesa la región.

No se puede ni bañarse ni pescar en el río Pilcomayo por un derrame en Bolivia.

De 100 familias, entre 30 y 40 reciben módulos alimentarios, según comentó Nerón. Estos son los habituales que mandan desde Provincia cada dos meses, y en el 2021 sólo los recibieron 7 veces. Pesan 19 kilos y tienen aceite, azúcar y leche, entre otras cosas.

El intendente apuntó a que la localidad salteña siempre es noticia por muerte de niños debido a cuadros de desnutrición, y apuntó a que les faltan herramientas para salir de eso. No obstante, los habitantes de allí viven con muchos otros problemas.

Mapa de la zona afectada tras la contaminación del río Pilcomayo por parte de una empresa boliviana. Foto: Gobierno de Salta

En los próximos meses, las personas de allí se verán afectadas también por las altas temperaturas y el desborde del Pilcomayo. Recordó que hace 30 años este inunda las comunidades, y como consecuencia se pierde todo. Advirtió entonces que durante el próximo verano podrían perder sus hogares incluso.

¿A qué otras provincias de Argentina atraviesa el río Pilcomayo?

El Pilcomayo nace en los andes bolivianos. Desde allí arrastra toneladas de materiales y partículas hacia las planicies del El Chaco paraguayo y argentino.

En el territorio Argentino, su cuenca atraviesa las provincias de Salta, Jujuy y Formosa. Es de los ríos que transporta mayor cantidad de sedimentos en el mundo, con una tasa media anual de 125 millones de toneladas.