Úrsula Corberó es una de las actrices más reconocidas tanto en España como a nivel mundial debido al éxito de la serie española “La Casa de Papel” (Netflix). En esta oportunidad, la actriz sorprendió a todos en las redes luego de publicar fotos con su doble.

La actriz que interpretó a Tokyo fue una de las más queridas, además de ser una de las protagonistas. Sin embargo, en el final del primer volumen su personaje es el que se sacrifica para salvar al resto de la banda. Es por eso que Corberó fue la primera en despedirse de la exitosa serie.

Como ocurre en la mayoría de las producciones de ficción, los directores contratan a personas muy parecidas a los actores para que hagan las escenas más riesgosas. Úrsula Corberó contó con Carolina Barral, quien fue su doble de acción durante las cinco temporadas.

Úrsula Corberó y su doble, Carolina Barral Instagram

La joven actriz, quien hace de la doble de Tokyo no pudo evitar emocionarse con el fin de este largo ciclo. “Sin palabras me hallo para agradecerte todo lo que me acogiste y lo que aprendí de ti. Grande Ursu, muy grande”, escribió en sus redes sociales junto a tres postales con Corberó.

“Gracias preciosa. Gracias a ti siempre”, respondió Corberó a este mensaje de despedida. Y, sin dudas, esta publicación sorprendió a los fanáticos de La Casa de Papel, quienes notaron el gran parecido que ambas tienen entre sí.