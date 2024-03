Úrsula Corberó arruinó el regalo de 3 millones de pesos que le hizo el Chino Darín

El Chino Darín es un actor argentino de 35 años, y Úrsula Corberó una actriz argentina de 34 años, juntos conforman una de las parejas más queridas de la farándula internacional. Es decir, que ellos no solo están unidos por el amor mutuo y romántico, sino que también por su pasión por la actuación.

El Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron en 2015 en el rodaje de La Embajada, una serie española en la que ambos actuaron. En los meses siguientes se enamoraron y comenzaron una relación, aunque no se conoce la fecha exacta, ya que son reservados respecto a su vínculo. Lo cierto es que ya llevan más de 7 años de relación.

La relación de más de 7 años entre el Chino Darín y Úrsula Corberó. Foto: instagram/ursulaloli

En esta oportunidad, Úrsula apreció en un video de Vogue Spain, dónde mostró sus diferentes outfits para todos los días de una semana, y en un momento, enseñó el costoso bolso que le regaló su novio. La actriz explicó: “Es muy cómodo, me gusta un montón”, pero confesó: “Tengo un poco de disgusto porque esta piel es bastante sensible y se me ha rayado”.

Se trata de un bolso Prada en el modelo Cloe, el cual tiene está hecho con piel cepillada, un material modelo y característico de la marca. Es un bolso de mano muy sofisticado con líneas redondas en toda su composición y que le aporta mucho glam a los looks, debido a su color plateado.

Según la tienda online de Prada, el bolso tiene un valor de 3.250 dólares, es decir, alrededor de $3.340.000.

El bolso Prada que el Chino Darín le regaló a Úrsula Corberó. Foto: Prada

Las tiernas fotos de El Chino Darín y Úrsula Corberó

Aunque el Chino Darín y Úrsula Corberó no suelen hablar de su relación o mantienen todo su vínculo en privado, suelen realizar tiernos posteos en sus cuentas de Instagram y se realizan mensajes con tiernas palabras de amor.

Las tiernas fotos de El Chino Darín y Úrsula Corberó. Foto: Instagram

