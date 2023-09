Úrsula Corberó posó con un conjunto al rojo que vivo que cautivó a sus seguidores

Además de ser una de las actrices más conocidas a nivel mundial de España, Úrsula Corberó tiene un gran sentido de la moda y siempre está atenta a la última tendencia.

En redes sociales, la actriz se robó todas las miradas fashionistas al posar con un conjunto al rojo vivo que se caracterizó por toques elegantes, clásicos y retro. De cara al lanzamiento de la miniserie que protagoniza, “El cuerpo en llamas”, Úrsula se robó todas las miradas.

La novia del Chino Darín deslumbró con un jugado look que involucraba dos prendas centrales: un culotte y pantimedias. Corberó se mostró con unas largas medias cancan negras semitransparentes por debajo de un culotte rojo que realzaba su figura.

El look de la actriz española. Foto: instagram

Lo llamativo es que el color de la ropa interior era exactamente igual al del maxisweater rojo fuego que lució, de corte recto, polera y mangas abuchonadas. El outfit lo completó con un maxibolso negro, unos tacos negros stiletto, el cabello recogido en una cola alta y unos lentes negros retro.

El look de la actriz española. Foto: instagram

Úrsula Corberó confesó que padece un problema de salud desde chica

En una entrevista reciente por el lanzamiento de su miniserie, Úrsula se animó a hablar públicamente de algo que hasta ahora jamás había mencionado: la enfermedad que le diagnosticaron cuando era apenas una niña.

Así informó: “No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años”. “Ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una mujer de 30 años en vez de una mujer de 35″, explicó la actriz que protagonizó “La Casa de Papel”. “A mí me bajó mi primera menstruación a los 17 años, muy fuerte. Me empezaron a crecer pelitos en la axila a esa edad. Eso hizo que con 15 años, mis amigas ya utilizaran la XS de Bershka y yo con la talla 14 de Zara Kids”, recordó Úrsula Corberó.