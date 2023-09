Úrsula Corberó se puso un vestido negro con transparencias que dejó ver su ropa interior

Úrsula Corberó es una de las actrices más reconocidas de España y con su actuación en La Casa de Papel, la exitosa serie que relata la vida de unos ladrones de la Casa de la Moneda, es que logró obtener una popularidad impensada. Además, es la novia del Chino Darín, por lo que también supo ganarse el cariño del público argentino.

Úrsula tiene más de 21.8 millones de seguidores en Instagram, con quienes interactúa a diario y comparte todo tipo de contenido, desde sus looks, detrás de escena de sus rodajes hasta algunas sesiones de fotos que realiza.

Úrsula Corberó lució un infartante vestido rojo Foto: Instagram

En esta oportunidad, la actriz se la jugó con un look de gala en el que se aventuró con transparencias. Se trató de un vestido largo en color negro transparente, que dejó ver su ropa interior y marcó su figura. Completó el look con aros XL en plata y guantes largos a tono.

Úrsula Corberó Foto: Instagram

LA ROMÁNTICA EXPRESIÓN DEL CHINO DARÍN SOBRE ÚRSULA CORBERÓ

En la alfombra roja de los Premios Platino, el hijo de Ricardo Darín fue abordado por la prensa sobre su relación con la protagonista de “La Casa de Papel” y su expresión quedó para la historia como una de las más románticas: “Si la defino, la limito”.

Úrsula Corberó y el Chino Darín Foto: Instagram

La pregunta disparadora por entonces fue: “¿Qué es lo que más te gusta de España?” y su contestación inmediata fue: “Mi Mujer”. Luego desarrolló: “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”.