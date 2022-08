Aunque no ha mostrado grandes cambios en su apariencia física como otras artistas, Tini Stoessel tiene un rostro distinto al que lucía en sus comienzos. Una esteticista reveló qué es lo que la ídola teen se habría hecho.

Los retoques estéticos que se habría hecho Tini Stoessel.

“Glow up de Tini”, expresó la especialista a través de su cuenta de Instagram @dramilagros.bp.estetica mencionando el término que se utiliza para hacer referencia a personas que han experimentado una transformación en su imagen.

Los retoques estéticos que se habría hecho Tini Stoessel. Foto: Instagram/TiniStoessel

Qué es lo que se habría hecho Tini Stoessel

Con un reel en su feed, la esteticista mostró el antes y el después de la novia de Rodrigo de Paul y explicó cada uno de sus retoques.

“Tenemos unos cambios en nariz con rinomodelación. También esa frente tan lisita por baby botox, obviamente relleno de ácido hialurónico en labios y un contorno mandibular”, detalló en la filmación.

“Muchos pacientes quieren los preciosos lips de TINI! Y es hiper importante hablar de que ese cambio, no es en todos los casos recomendable hacerlo de golpe, debe ser progresivo y natural. Ya que el ácido hialurónico es un aliado para nuestra piel y tejidos.... Pero se debe usar con conocimiento y no ofreciendo expectativas que un rostro no va a tolerar y especialmente mejorar y conservar tus facciones naturales!”, comenzó diciendo en la descripción del posteo.

Y completó: “El relleno de labios es una práctica que como efectos adversos puede dejar moretones, algún que otro bultito que se va a ir degradando con el tiempo, eden que a las 72 hs mejora! Siempre siempre que quieras empezar por el cambio, mi recomendación es que lo hagas con paciencia y va a quedar genial! Y a todas las que empezaron es hiper importante informarse bien!”.