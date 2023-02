Tuits antiguos y comentarios desafortunados: las polémicas de Nati Jota.

Nati Jota desde hace unos años crece al calor de las redes sociales, pero luego de la pandemia y después de su paso por ESPN Redes, la conductora se destaca dentro de Luzu TV y por el interés que muestran sus seguidores en cada uno de sus posteos.

La realidad es que Nati Jota surgió de las redes sociales y pasa gran parte de su tiempo en ellas, entonces no es sorprendente de que la conductora sumé mayor cantidad de comentarios, aprobaciones y rechazos, en ese ámbito del entretenimiento.

“Amancí como el c... porque de repente me están matando por tuits viejos”, escribió Nati Jota en referencia a que esa madrugada distintos usuarios encontraron polémicos mensajes que la periodista había escrito 10 años antes cuando recién comenzaba en Twitter.

A raíz del escándalo con los jugadores de Los Pumas, la propia influencer le reconoció a una amiga suya que ella “tenía tuits chotos” de cuando tenía 15 años. “Siempre supe que estaba la chance de que esto (que salieran a la luz) pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos”, indicó en sus historias de Instagram.

“En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no -aclaró-. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, explicó.

Por otro lado, señaló que ella siempre supo que los tweets andaban por ahí: “Hoy en día me avergüenza leerlos, obvio. En 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”.

La conductora aseguró que se despertó con llamadas de sus amigos que le advirtieron lo que sucedió durante la madrugada cuando salieron a la luz sus tuits. “Los minutos pasan lento. Me da vergüenza. No sé qué hacer. Es re feo”, detalló.

Luego, contó que había considerado “dejar pasar” este episodio y “no decir nada”. Sin embargo, la angustia la superó y por eso necesitó grabar un descargo. “Cada minuto me está pesando fuerte en la espalda”, se sinceró, y pidió perdón “a la gente que se sintió afectada”: “De verdad pido disculpas y me avergüenza mucho”.

Por otro lado, en septiembre de 2021, la conductora compartió una imagen del “Tucu” Correa en el vestuario de la selección argentina post partido frente a Colombia y sus palabras generaron repudio en las redes.

Todo el tweet fue cuestionado por varios usuarios, que le marcaron que si hubiera sido al revés, de un hombre hacia una mujer, no estaría bien y sería cuestionado. Indudablemente la polémica se volvió tendencia en la red social del pajarito. Nati Jota, ante los comentarios que le llegaron, salió a aclarar con furia.

En junio de 2022, Nati Jota se vio envuelta en una gran polémica debido a sus desafortunados dichos respecto de sus amistades, y cosechó miles de repudios en redes sociales. En medio de una charla con los oyentes de Luzu TV sobre el tópico “qué decisiones tomaste que te hayas arrepentido”, la conductora respondió a un comentario de Flor Jazmín Peña, quien dijo que hay gente que puede no etiquetar a otro en redes por ser más lindo.

“Re puede existir eso. Porque sabés que puede sumar seguidores. ¿Nunca te pasó de decir por qué no me etiquetó acá?”, le preguntó al conductor del ciclo. En ese contexto, Nati Jota se sinceró: “La de no etiquetar no la hice, pero tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiera”.

Para cerrar, Nati Jota detalló: “Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora… A vos no te llevo”, concluyó, pero en las redes sociales recibió todas las críticas por ese accionar de la conductora.

Semanas después de ese episidio, otra vez Nati Jota se vio envuelta en una polémica por algo que escribió en Twitter. “Ni flores ni bombones, figuritas del mundial”, puso en la red social del pajarito, como dando a entender que si quieren conquistarla no le regalen rosas ni chocolates, sino las “figus” de Messi, De Paul, Fideo Di María y compañía.

Muchos usuarios le celebraron la humorada, pero otros se la reprocharon. “Te parece reina cambiar una frase feminista por esta frase poronga buscando validación masculina? Linda manera de contribuir al feminismo”, le puso, por ejemplo, la usuaria identificada como “Caroline”.

Siguiendo con el fútbol, Nati Jota fue criticada por un seguidor: “Lo que me hincha las bolas la nueva moda que influencers con cero fútbol puedan tener acceso tan cercano a la Selección”. A lo cual, la conductora respondió: “Yo no atajé un penal con la cara cubriendo los Juegos Olímpicos de 2016 para que me digas esto, Matías”.

“Me banco estos comentarios. Hace siete años que empecé a trabajar en un canal deportivo. Cubrí final de Champions, Juego Olímpico, final de Copa América, Mundial, y bocha de partidos locales. Lo bueno es que antes me sentía muy sola dando explicaciones y ahora ya ni las doy”, argumentó.

Por otro lado, Nati Jota, también fue cuestionada por un dato equivocado que dio cuando opinaba sobre Argentina, 1985. “Está muy bien hecha y es muy importante que la veamos los de nuestra generación al no haberlo vivido. Es el juicio a las juntas, a todos los milicos del proceso, al toque que terminó”, contó una de las productoras del programa. Pero Nati Jota la interrumpió: “Con ese juicio terminaron no juzgando a nadie”.

Rápidamente su colega la corrigió al aire: “No. Sí, sí, fueron un montón en cana mucho tiempo, le dieron perpetua a muchos y fue muy al toque de que terminó el proceso... una cosa histórica muy grosa a nivel mundial”. Entonces Nati Jota agregó: “Fue muy groso porque fue algo muy pegado a la dictadura, como algo re democrático”.

En las redes sociales, Nati Jota se convirtió en tendencia y fue muy criticada por hacer este comentario equivocado. “El despliegue de total ignorancia de Nati Jota y al toque tira ‘me da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente todo esto”, opinó una usuaria de Twitter.

¿El conflcito entre Nati Jota y Nai Awada?

Las influencers tuvieron varios cruces. En uno, Awada dijo: “Nati Jota y su reflexión por el Día de la Mujer. ¡Está ahí sentada criticando algo que SE LA PASO HACIENDO tooooda la secundaria y al día de hoy es una ignorante y encima se cree no se quien! La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer, que le vaya súper, pero mínimo sepan quien es”.

¿Cuántos seguidores tiene Nati Jota?

Nati Jota tiene una comunidad de Instagram de más de 2.5 millones de seguidores, posicionándose como una de las celebridades del momento en la Argentina.