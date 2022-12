Nati Jota y su look para ir de fiesta en Qatar: pollera tableada y top negro.

Nati Jota ya está atravesando un período de nostalgia. En sus historia de Instagram le contó a sus seguidores que es un flash que ya falté una semana para el cierre del Mundial de Qatar, el cual pudo cubrir junto a sus compañeros de Luzu TV.

La conductora disfruta de sus días en Doha entre móviles, cenas y convivencia con sus ya amigos. Pero la agenda de Nati Jota es tan completa que ayer tuvo un día intenso. Primero, un partido de fútbol mixto del participaron algunos periodistas, conductores y streamers que se encuentran en Qatar.

Nati Jota jugó un partido con streamers. Foto: instagram

Por la noche, Nati Jota fue junto a amigos a la ya clásica fiesta de argentinos en Qatar, Lío Latino. Para la ocasión, la conductora optó por un top negro de lycra, tipo bandó. Para la parte de abajo, eligió una pollera tableada gris topo con líneas negras, que la acompañó de un cinturón negro.

Nati Jota lista para salir de fiesta en Qatar Foto: instagram

Al look lo acompañó con sus uñas pintadas de celeste, seguramente como un signo de su aliento a la Selección nacional. En la historia en la que mostró su look, Nati Jota etiquetó a la estilista Andrea Galantti y a Danu Bianchi.

Nati Jota alentó a la Selección luciendo la blanca y celeste, un mini short y unas botas. Foto: Nati Jota

El problema que atraviesa Nati Jota en Qatar

La conductora contó que se le está saliendo la uña del dedo gordo del pie. “No saben lo que me duele. Ayer me latía y no pude dormir de lo que me dolía. Si tienen consejos y cosas”, relató Nati Jota.

Luego la conductora explicó a sus seguidores un poco sobre lo que ha hecho con su problema: “Ayer me puse pervinox y estoy con el pie al aire como para que respire”.