La previa de Nati Jota antes del partido de Argentina que sorprendió en redes: salidas con amigos y caminatas por Qatar

Desde que llegó a Qatar, Nati Jota no para de subir contenido a su cuenta de Instagram, y de esa forma puede mostrar no solo como vive ella la experiencia de estar en el lugar donde se disputa la Copa del Mundo, sino también los Argentinos que viajaron por igual para apoyar a la Selección; aunque en el proceso probó que no son solo los hinchas nacionales los que celebran la celeste y blanca, sino muchos otros ciudadanos extranjeros.

Nati Jota deslumbró con su look en las calles de Doha Foto: instagram

Y en la previa del partido contra Australia, la periodista presentó el recorrido que realizó junto a sus colegas para viajar hasta el Estadio. En todo momento vistió la ‘casaca’ nacional, al igual que sus acompañantes, pero lo curioso fue todo lo que capturó en el trayecto hasta el ingreso del destino al que acudía: desde un hombre ‘lookeado’ de pies a cabeza con los colores de la bandera de Argentina, hasta un adulto que presentó la anécdota de haberla buscado en el partido anterior para sacarse una foto con ella porque era su cábala.

Al mismo tiempo, una vez dentro del Estadio, comentó: “Estoy tan nerviosa que no puedo hablar, ni subir nada, ni grabo nada”, y desde la descripción del video, agregó: “No grabo nada durante el partido porque me estoy muriendo”.

A cuántos Mundiales de Fútbol asistió Nati Jota

La periodista deportiva tuvo la oportunidad de cubrir la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Rusia en el año 2018 y cumplir el sueño de realizar su primera cobertura en aquel evento tan importante.

La vez que Nati Jota anunció que cubriría el Mundial de Qatar 2022. Foto: Instagram

Y gracias a su perseverancia y a su éxito, este año fue convocada una vez más para viajar a Qatar para cubrir los partidos que juegue Argentina.