Total white: Pampita marca tendencia con sus conjuntos de noche en Miami.

El total white ya es un clásico en el closet de cualquier fashionista y Carolina Pampita Ardohain, que no se queda afuera de ninguna tendencia, lo lleva con elegancia y sensualidad. Con una larga trayectoria en los medios, la conductora sabe cómo conquistar a sus admiradores y sus recientes looks de noche no fueron la excepción.

LOS VESTIDOS TOTAL WHITE CUT OUT DE PAMPITA

El primer diseño total white que lució la modelo fue para el cumpleaños de su amiga Barbie Simons. La ocasión ameritaba elegancia y por eso Pampita, experta en la materia, sacó a relucir un vestido al cuerpo cut out híper sexy. El detalle de este vestido fueron los adornos de cristales rectangulares y abertura del hombro hasta por debajo de la cintura.

El vestido cut out de aberturas que lució Pampita en un conocido restó. Foto: Instagram

La modelo combinó su vestido corto al cuerpo con sandalias plateadas de taco alto, un recogido en el cabello y labios rojos protagonistas.

Pampita sonriente y súper elegante en el cumpleaños de su amiga Barbie Simons. Foto: Instagram

En otra oportunidad, Pampita grabó uno de los programas de El Hotel de Los Famosos con un sentador vestido cut out, pero con juego de simetrías. Este vestido tiene la particularidad de dejar al descubierto mucha piel y también, da la sensación de que tuviera un top y una falda combinadas. Carolina optó por un pelo lacio suelto, siempre impoluto, con tacos plateados altos de plataforma y pulsera también en tonalidad plateada.

El total white de Pampita que deslumbró por su sensualidad. Foto: Instagram

EL ESTILO TOTAL WHITE MÁS SOBRIO DE PAMPITA

Dependiendo la ocasión, Pampita disfruta de jugar con diferentes looks y no encasillarse en un único estilo. Para un reciente evento, la modelo apostó a lo clásico. Blazer y pantalón blanco, combinación que nunca falla, con musculosa en el mismo tono para completar su total white. Los accesorios elegidos por Carolina fueron un collar dorado doble y anillo también dorado de importante tamaño.

Pampita y su sobrio total white de blazer y pantalón. Foto: Instagram

Que el blanco es uno de los colores más sentadores -y elegantes- no hay dudas. Y Pampita, una de las modelos más elogiadas y queridas de la Argentina, sabe cómo llevarlo. Con estilo, sensualidad y siempre con una sonrisa.