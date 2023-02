Desde un yate y como toda una capitana, Pampita posó con una microbikini bicolor.

No importa que look use, Pampita siempre encuentra la forma de dar de qué hablar en las redes sociales. Es que la modelo combina sus looks más extravagantes con tendencias modernas y chic.

En esta oportunidad, Pampita eligió un modelo de microbikini estampada y de la tendencia bicolor para sorprender a sus seguidores en la red social. Se trató de un conjunto que combinaba el amarillo con el azul.

Además, la prenda que eligió la modelo simulaba ser del estilo “animal print”, una de las modas más populares durante el verano, pero con un toque diferente.

Pampita sorprendió con un look de capitana de barco. Foto: Instagram

Para complementar su look para navegar, Pampita agregó un sombrero de capitán de barco, además de un par de lentes para el sol con filtro oscuro y marco cuadrado.

Pampita posó con una microbikini al estilo animal print y bicolor. Foto: Instagram

Qué enfermedad padece Pampita

Pampita reveló hace un tiempo en su serie que ella padece daltonismo, una afección en la que la persona no puede ver los colores de manera normal y le cuesta distinguir los colores. Es decir, la modelo tiene una capacidad reducida de distinguir entre ciertos colores.

Pampita explicó en su serie que es daltonica. Foto: Instagram

Pampita explicó que lo curioso de la patología que sufre es que “son muy pocos casos los de mujeres daltónicas que existen”. También señaló que esto definió un poco su gusto por la moda: “Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas”.